Прайс, Ахо и Аткинсон - звезды дня в НХЛ

Первой звездой игрового дня НХЛ признан голкипер "Монреаля" Кэри Прайс, оставивший свои ворота в неприкосновенности в матче с "Детройтом" (5:0). Данный результат позволил канадцу стать вторым вратарем лиги, который добился победы в десяти из десяти игр на старте сезона.

Действующий рекорд принадлежит Рэю Эмери из "Чикаго", который на старте сезона-2012/13 победил в 12 матчах.

Второй звездой стал форвард "Каролины" Себастьян Ахо, который набрал 3 (2+1) очка в матче с "Вашингтоном" (5:1).

Третья звезда игрового дня - нападающий "Коламбуса" Кэм Аткинсон. Американец во встрече с "Сент-Луисом" (8:4) стал автором четырех голевых передач.