Правильно пропускать Матч звезд НХЛ? Отвечает Анна Кастерова

За несколько дней до Нового года "СЭ" встретился с супругой нападающего "Питтсбурга" Евгения Малкина Анной Кастеровой в их квартире в Москве. В российскую столицу она прилетела на некоторое время с сыном Никитой. В ближайшее время читайте на нашем сайте большое интервью с женой хоккеиста.

Кастерова, среди прочего, высказала свое отношение к Матчу звезд НХЛ.

– Панарин с Радуловым недавно устраивали совместный эфир в инстаграме, вы, может быть, видели.

– Да, Саша рассказывал.

– Назвали матч звезд "шнягой". Вы как к этому относитесь? Действительно же можно четыре дня отдохнуть, никуда не ездить.

– Можно, конечно, и я знаю, что многие игроки пытаются съехать с этого мероприятия – проще отправиться куда-то на пару дней – покупаться и позагорать. Особенно тем, кто из года в год его посещает. Понимаете, это не отдых. Мы ездили в Нэшвилл, когда я была беременная. Мы почти не виделись – с утра он бежал на пресс-конференции, какие-то съемки, автограф-сессии, репетиции. За три часа до начала они приезжали на матч.

– А в сезоне Евгений часто раздает автографы?

– По почте присылают хоккейные карточки, Женя их подписывает и возвращает.

– С карточками американцы хорошо придумали. Как же быть российским поклонникам "Пингвинз"? Они могут претендовать на что-то эксклюзивное?

– Есть коллекционная бутылка вина времен чемпионства 2009 года, а еще Женя подписал пару эксклюзивных кепок "Питтсбурга". Все это мы скоро разыграем – условия скоро сообщим.

– Вы бы тоже предпочли, чтобы он отдохнул.

– Не знаю, наверное. Это же тоже важная составляющая его работы, его профессии. Мне сложно сказать. Как он решит – так и будет.