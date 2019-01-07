Правильно пропускать Матч звезд НХЛ? Отвечает Анна Кастерова

За несколько дней до Нового года "СЭ" встретился с супругой нападающего "Питтсбурга" Евгения Малкина Анной Кастеровой в их квартире в Москве. В российскую столицу она прилетела на некоторое время с сыном Никитой. В ближайшее время читайте на нашем сайте большое интервью с женой хоккеиста.
Кастерова, среди прочего, высказала свое отношение к Матчу звезд НХЛ.
– Панарин с Радуловым недавно устраивали совместный эфир в инстаграме, вы, может быть, видели.
– Да, Саша рассказывал.
– Назвали матч звезд "шнягой". Вы как к этому относитесь? Действительно же можно четыре дня отдохнуть, никуда не ездить.
– Можно, конечно, и я знаю, что многие игроки пытаются съехать с этого мероприятия – проще отправиться куда-то на пару дней – покупаться и позагорать. Особенно тем, кто из года в год его посещает. Понимаете, это не отдых. Мы ездили в Нэшвилл, когда я была беременная. Мы почти не виделись – с утра он бежал на пресс-конференции, какие-то съемки, автограф-сессии, репетиции. За три часа до начала они приезжали на матч.
– А в сезоне Евгений часто раздает автографы?
– По почте присылают хоккейные карточки, Женя их подписывает и возвращает.
– С карточками американцы хорошо придумали. Как же быть российским поклонникам "Пингвинз"? Они могут претендовать на что-то эксклюзивное?
– Есть коллекционная бутылка вина времен чемпионства 2009 года, а еще Женя подписал пару эксклюзивных кепок "Питтсбурга". Все это мы скоро разыграем – условия скоро сообщим.
– Вы бы тоже предпочли, чтобы он отдохнул.
– Не знаю, наверное. Это же тоже важная составляющая его работы, его профессии. Мне сложно сказать. Как он решит – так и будет.
@sport_express в гостях) наше интервью уже на сайте 💻решили в рождество сделать клевый конкурс для наших с @e.malkin71geno подписчиков, двое получат возможность выиграть именные призы с Жениным автографом): коллекционное вино 2009, выпущенное в честь завоевания кубка Стенли и одну из лимитированных бейсболок в честь кубка Стенли 2017) два вопроса/два победителя 1. Где Женя сделал мне предложение? 2. Любимое блюдо мужа в моем исполнении? Малкин умеет удивлять;)☺️надеюсь , что кто - то хотя бы приблизится с ответом). Самые "креативные" обязательно попадут в сторис)... победителей выберем в течении недели🤩