Прах Горди Хоу захоронят у подножия памятника в Саскатуне

Прах легендарного хоккеиста Горди Хоу будет захоронен у подножия его статуи в Саскатуне, где он вырос. Как сообщает Sportsnet, властям удалось договориться сделать площадку перед памятником мемориальным местом, где можно разместить прах. Он будет помещен в бетонный сосуд с плитой сверху для защиты. Там же захоронят прах его жены, умершей в 2009 году. Сам Хоу скончался в июне этого года. Он вырос в Саскатуне, там много мест, посвященных этому звездному хоккеисту, проведшему большую часть карьеры в "Детройте". Семья не стала возражать против такого решения властей Саскатуна. В НХЛ Хоу провел 26 сезонов, он остается вторым бомбардиром в истории лиги.