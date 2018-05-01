11:07 | Хоккей — НХЛ

Пойнт, Карлссон и Маршессо - звезды дня в НХЛ


НХЛ на своем официальном сайте назвала тройку лучших хоккеистов минувшего игрового дня. Первой звездой признан нападающий "Тампа-Бэй"  Брэйден Пойнт, который набрал 4 (1+3) очка в матче с "Бостоном" (4:2, 1-1). Второй звездой стал форвард "Вегаса"  Вильям Карлссон, забросивший победную шайбу в матче с "Сан-Хосе" (4:3 ОТ, 2-1) и сделавший голевую передачу.

Третьей звездой назван другой нападающий "Вегаса" Джонатан Маршессо, который набрал 3 (1+2) очка в игре с "Сан-Хосе".

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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