Пойнт, Карлссон и Маршессо - звезды дня в НХЛ

НХЛ на своем официальном сайте назвала тройку лучших хоккеистов минувшего игрового дня. Первой звездой признан нападающий "Тампа-Бэй" Брэйден Пойнт, который набрал 4 (1+3) очка в матче с "Бостоном" (4:2, 1-1). Второй звездой стал форвард "Вегаса" Вильям Карлссон, забросивший победную шайбу в матче с "Сан-Хосе" (4:3 ОТ, 2-1) и сделавший голевую передачу.

Третьей звездой назван другой нападающий "Вегаса" Джонатан Маршессо, который набрал 3 (1+2) очка в игре с "Сан-Хосе".