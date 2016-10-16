Послематчевый буллит Радулова не помог "Монреалю" в игре с "Оттавой"

"Оттава" одолела "Монреаль" по буллитам в матче регулярного чемпионата НХЛ. Основное время встречи и овертайм завершились при счете 3:3. Первой звездой встречи признан защитник "Сенаторз" Эрик Карлссон. Российский форвард "Канадиенс" Александр Радулов очков не набрал, но единственный в команде реализовал послематчевый буллит.

В параллельной встрече "Миннесота" взяла верх над "Виннипегом" – 4:3.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Оттава" – "Монреаль" – 4:3 Б (2:0, 0:1, 1:2, 0:0, 1:0)

Наши: – – Радулов (20:23/3/0), Емелин (18:53/0/-1), Марков (21:36/2/-2)

"Миннесота" – "Виннипег" – 4:3 (0:2, 3:0, 1:1)

Наши: – – А. Бурмистров (14:25/0/0)