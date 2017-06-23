После обмена в "Коламбус" Панарин уедет на рыбалку на две недели

Агент нападающего Артемия Панарина Дэн Милстэйн после обмена игрока из "Чикаго" в "Коламбус" рассказал о ближайших планах российского хоккеиста. 25-летний форвард собирается уехать в деревню в Россию на рыбалку.

Отмечается, что Панарин будет на родине на протяжении двух недель, и с ним будет невозможно связаться.

Артемий провел в "Блэкхокс" два сезона, за которые набрал 151 (61+90) очко в 162 встречах. Напомним, что "Чикаго" отдал россиянина, форварда Тайлера Мотта и выбор в шестом раунде драфта-2017. "Коламбус" включил в сделку голкипера Брэндона Саада, вратаря Антона Форсберга и выбор в пятом раунде драфта-2018.