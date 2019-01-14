"После игры дергаешься в кровати, начинаешь вспоминать все моменты". Панарин - об усталости

Форвард "Коламбуса" Артемий Панарин рассказал, почему он сейчас испытывает усталость.
– Почему такой уставший? За последние 15 дней девять игр, через день идут матчи, - сказал Панарин в прямом эфире в Инстаграме. - Устаешь уже, даже пояс для спины дали. Осталось три игры и будет пауза. После игры приходим часов в 11 домой, пока поел – 12. В 1.30 дергаешься в кровати, начинаешь вспоминать все моменты – Алиса (Знарок, девушка игрока) недовольна.
Когда Кучерова по очкам догоню? Ты что обижаешь меня, братан? И так плохо! Хочу ли сыграть с Шипачевым? Конечно. Соскучился по его пасикам и подкидочкам.
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Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/reviews/artemiy-panarin-otvetil-na-voprosy-podpischikov-v-instagrame-u-mamy-hokkeista-ugnali-mashinu-1500425/