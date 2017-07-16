Попугаев хочет подписать контракт с "Нью-Джерси" и пробиться в основу

Российский нападающий Никита Попугаев рассказал, что надеется заключить контракт с "Нью-Джерси"​, чтобы иметь возможность пробиваться в главную команду осенью. В минувшем сезоне 18-летний хоккеист играл за "Мус Джоу" и "Принс Джордж" в лиге WHL. Всего на его счету 71 матч и 69 (29+40) очков. Форварда выбрали в четвертом раунде драфта НХЛ под общим 98-м номером.

– Впечатления от тренировочного лагеря хорошие, – цитирует официальный сайт НХЛ Попугаева. – Надеюсь показать себя с лучшей стороны. У меня есть сильные стороны как у игрока, главное – прибавлять и развивать их. Бросок, видение игры. Сейчас я работаю над стартовой скоростью, больше внимания уделяю игре в обороне.

Что будет дальше – время покажет. Конечно, хочется подписать контракт с "Нью-Джерси", проявить себя в главном лагере осенью, чтобы попадать в главную команду.