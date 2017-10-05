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05:49 | Хоккей — НХЛ

Понтус Вернблум: "Вперед, "Летчики"!"


Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум готовится к просмотру матча регулярного чемпионата НХЛ между "Сан-Хосе" и "Филадельфией". Шведский футболист в своем Твиттере сообщил, что будет болеть за "Флайерз".

Отметим, что в составе "Летчиков" в этой встрече будет играть всего одни шведский хоккеист – защитник Роберт Хегг. Напомним, что за "Филадельфию" выступает россиянин Иван Проворов.

"Let’s go Flyers!"– написал Вернблум.

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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