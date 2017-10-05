Понтус Вернблум: "Вперед, "Летчики"!"

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум готовится к просмотру матча регулярного чемпионата НХЛ между "Сан-Хосе" и "Филадельфией". Шведский футболист в своем Твиттере сообщил, что будет болеть за "Флайерз".

Отметим, что в составе "Летчиков" в этой встрече будет играть всего одни шведский хоккеист – защитник Роберт Хегг. Напомним, что за "Филадельфию" выступает россиянин Иван Проворов.

"Let’s go Flyers!"– написал Вернблум.