Понтус Оберг: "Год назад и мыслей не было, что "Нэшвилл" будет играть в финале Кубка Стэнли"

Нападающий "Нэшвилла" Понтус Оберг отметил, что выход в финал Кубка Стэнли – невероятный результат для его команды. 23-летний форвард также добавил, что к матчам такого уровня и должны стремиться хоккеисты.

- Именно к таким матчам и должны стремиться игроки, - приводит официальный сайт НХЛ слова Оберга. - В них хочется принимать участие. Именно над этим ты работаешь весь год, над тем, чтобы играть роль в команде, помогать ей, показывать то, на что способен.

Выход в финал – это что-то невероятное. Год назад и мыслей не было, что мы будем играть в финале Кубка Стэнли.

Напомним, что в финале "Предаторз" встретятся с "Питтсбургом". Первая игра серии до четырех побед пройдет 30 мая. "Пингвинз" являются действующим обладателем Кубка Стэнли.