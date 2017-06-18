Полный список игроков, защищенных перед драфтом расширения НХЛ

НХЛ опубликовала полный список игроков, которые были защищены перед драфтом расширения для новичка лиги – клуба "Вегас Голден Найтс".
Как пройдет драфт расширения НХЛ для "Вегаса" //
Кулемин, Емелин и Якупов не были защищены клубами перед драфтом расширения "Вегаса"
в.Гибсон, з.Биекса, з.Линдхольм, з.Фаулер, н.Верметт, н.Кеслер, н.Кольяно, н.Гетцлаф, н.Перри, н.Ракелль, н.Сильферберг,
в.Джонсон, з.Голигоски, з.Мерфи, з.Л.Шенн, з.Экман-Ларссон, н.Дюклер, н.Казинс, н.Мартинук, н.Ридер
в.Маркстрем, з.Гудбрансон, з.Танев, з.Эдлер, н.Берчи, н.Гранлунд, н.Саттер, н.Д.Седин, н.Х.Седин, н.Хорват, н.Эрикссон
в.Хеллебайк, з.Бафлин, з.Майерс, з.Труба, н.Армиа, н.Копп, н.Литтл, н.Лоури, н.Перро, н.Уилер, н.Шайфли
в.Бишоп, з.С.Джонс, з.Клингберг, з.Линделль, н.Бенн, н.НИЧУШКИН, н.Ричи, н.Расселл, н.Сегин, н.Спецца, н.Факса
в.Смит, з.Броди, з.Джиордано, з.Хэмилтон, н. Баклунд, н.Беннетт, н.Годро, н.Лазар, н.Монахан, н.Ферланд, н.Фролик
в.ВАРЛАМОВ, з.Бэрри, з.Задоров, з.Джонсон, н.Андригетто, н.Гримальди, н.Дюшен, н.Комо, н.Ландеског, н.Маккиннон, н.Нието
в.Куик, з.Даути, з.Маззин, з.Мартинек, з.Форборт, н.Картер, н.Копитар, н.Пирсон, н.Тоффоли
в.Дубник, з.Бродин, з.Сперджен, з.Сутер, н.Гранлунд, н.Закер, н.Койл, н.Койву, н.Нидеррайтер, н.Паризе, н.Поминвилль
в.Ринне, з.Йоси, з.Суббан, з.Экхольм, з.Эллис, н.Арвидссон, н.Джохансен, н.Форсберг, н.Ярнкрок
в.Джонс, з.Бернс, з.Браун, з.Власик, н.Карлссон, н.Карпентер, н.Кутюр, н.Павелски, н.Тирни, н.Хансен, н.Хертл
в.Аллен, з.Баумистер, з.Пьетранджело, з.Эдмундсон, н.Берглунд, н.Ривз, н.Соботка, н.Стин, н.ТАРАСЕНКО, н.Шварц, н.Штястны
в.Кроуфорд, з.Кит, з.Сибрук, з.Яльмарссон, н.АНИСИМОВ, н.Кейн, н.Паник, н.Тэйвз, н.Хартман, н.Хосса, н.Юрчо,
в.Тэлбот, з.Клефбом, з.Ларссон, з.Секера, н.Драйзайтль, н.Кассиан, н.Летестю, н.Лучич, н.Марун, н.Нюджент-Хопкинс, н.Эберле
в.Грайсс, з.Ледди, з.Пелек, з.Пулок, з.Хэмоник, з.Бойчак, н.Лэдд, н.Ли, н.Таварес
в.Холтби, з.Карлсон, з.Нисканен, З.ОРЛОВ, н.Бэкстрем, н.Бураковски, н.Эллер, н.Юханссон, н.КУЗНЕЦОВ, н.ОВЕЧКИН, н.Уилсон
в. Раск, з.Круг, з.Миллер, з.Хара, н.Бержерон, н.Бэкес, н.Крейчи, н.Маршан, н.Нэш, н.Пастрняк, н.Спунер
в.Ленер, з.Болью, з.Маккейб, з.Ристолайнен, н.Гиргенсонс, н.Кейн, н.Ларссон, н.Окпосо, н.О’Райлли, н.Фолиньо, н.Эннис
в.Ховард, з.Грин, з.ДеКайсер, з.Йенсен, н.Абделькадер, н.Атанасиу, н.Манта, н.Нильсен, н.Нюквист, н.Татар, н.Зеттерберг
в.Дарлинг, з.Т.Кэррик, з.Мерфи, з.Фолк, н.ДиДжузеппе, н.Линдхольм, н.Макгинн, н.Раск, н.Скиннер, н.Д.Стаал, н.Терявяйнен
в.БОБРОВСКИЙ, з.Джонс, з.Мюррей, з.Савар, н.Аткинсон, н.Веннберг, н.Дженнер, н.Дубински, н.Саад, н.Хартнелл, н.Фолиньо
в.Прайс, з.Бенн, з.Питри, з.Уэбер, н.Байрон, н.Галлахер, н.Гальченюк, н.Дано, н.Друэн, н.Пачиоретти, н.Шоу
в.Шнайдер, з.Грин, з.Мур, з.Мюллер, з.Сиверсон, н.Зэйджак, н.Палмиери, н.Холл, н.Хенрик
в.Андерсон, з.Карлссон, з.Сиси, з.Фанеф, н.Брассар, н.Дзингел, н.Пажо, н.Смит, н.Стоун, н.Террис , н.Хоффман,
в.Мюррей, з.Думулин, з.Летанг, з.Мяяття, з.Шульц, н.Кессел, н.Кросби, н.МАЛКИН, н.Хернквист
в.Лундквист, з.Макдона, з.М.Стаал, з.Холден, н.Зуккарелло, н.Крайдер, н.Миллер, н.Нэш, н.Степан, н.Зибанежад, н.Хэйс
в.ВАСИЛЕВСКИЙ, з.Коберн, з.Строльман, з.Хедман, н.Джонсон, н.Киллорн, н.Кэллахэн, н.КУЧЕРОВ, н.НАМЕСТНИКОВ, н.Палат, н.Стэмкос
в.Андерсен, з.Гардинер, з. К.Кэррик, з.Райлли, н.Бозак, н.Браун, н.Кадри, н.Комаров, н.Лейво, н.Мартин, н.Т.ван Римсдайк
в.Раймер, з.Петровик, з.Пысик, з.Экблад, н.Барков, н.Бьюгстад, н.Трочек, н.Юбердо, н.Яндл
в.Столарц, з.Гостисбеер, з.Гудас, з.Мэннинг, н.Ворачек, н.Жиру, н.Кутюрье, н.Лоутон, н.Симмондс, н.Филппула, н.Б.Шенн
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