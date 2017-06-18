Полный список игроков, защищенных перед драфтом расширения НХЛ

НХЛ опубликовала полный список игроков, которые были защищены перед драфтом расширения для новичка лиги – клуба "Вегас Голден Найтс".

Как пройдет драфт расширения НХЛ для "Вегаса" //

Кулемин, Емелин и Якупов не были защищены клубами перед драфтом расширения "Вегаса"

ЗАПАД

АНАХАЙМ

в.Гибсон, з.Биекса, з.Линдхольм, з.Фаулер, н.Верметт, н.Кеслер, н.Кольяно, н.Гетцлаф, н.Перри, н.Ракелль, н.Сильферберг,

АРИЗОНА

в.Джонсон, з.Голигоски, з.Мерфи, з.Л.Шенн, з.Экман-Ларссон, н.Дюклер, н.Казинс, н.Мартинук, н.Ридер

ВАНКУВЕР

в.Маркстрем, з.Гудбрансон, з.Танев, з.Эдлер, н.Берчи, н.Гранлунд, н.Саттер, н.Д.Седин, н.Х.Седин, н.Хорват, н.Эрикссон

ВИННИПЕГ

в.Хеллебайк, з.Бафлин, з.Майерс, з.Труба, н.Армиа, н.Копп, н.Литтл, н.Лоури, н.Перро, н.Уилер, н.Шайфли

ДАЛЛАС

в.Бишоп, з.С.Джонс, з.Клингберг, з.Линделль, н.Бенн, н.НИЧУШКИН, н.Ричи, н.Расселл, н.Сегин, н.Спецца, н.Факса

КАЛГАРИ

в.Смит, з.Броди, з.Джиордано, з.Хэмилтон, н. Баклунд, н.Беннетт, н.Годро, н.Лазар, н.Монахан, н.Ферланд, н.Фролик

КОЛОРАДО

в.ВАРЛАМОВ, з.Бэрри, з.Задоров, з.Джонсон, н.Андригетто, н.Гримальди, н.Дюшен, н.Комо, н.Ландеског, н.Маккиннон, н.Нието

ЛОС-АНДЖЕЛЕС

в.Куик, з.Даути, з.Маззин, з.Мартинек, з.Форборт, н.Картер, н.Копитар, н.Пирсон, н.Тоффоли

МИННЕСОТА

в.Дубник, з.Бродин, з.Сперджен, з.Сутер, н.Гранлунд, н.Закер, н.Койл, н.Койву, н.Нидеррайтер, н.Паризе, н.Поминвилль

НЭШВИЛЛ

в.Ринне, з.Йоси, з.Суббан, з.Экхольм, з.Эллис, н.Арвидссон, н.Джохансен, н.Форсберг, н.Ярнкрок

САН-ХОСЕ

в.Джонс, з.Бернс, з.Браун, з.Власик, н.Карлссон, н.Карпентер, н.Кутюр, н.Павелски, н.Тирни, н.Хансен, н.Хертл

СЕНТ-ЛУИС

в.Аллен, з.Баумистер, з.Пьетранджело, з.Эдмундсон, н.Берглунд, н.Ривз, н.Соботка, н.Стин, н.ТАРАСЕНКО, н.Шварц, н.Штястны

ЧИКАГО

в.Кроуфорд, з.Кит, з.Сибрук, з.Яльмарссон, н.АНИСИМОВ, н.Кейн, н.Паник, н.Тэйвз, н.Хартман, н.Хосса, н.Юрчо,

ЭДМОНТОН

в.Тэлбот, з.Клефбом, з.Ларссон, з.Секера, н.Драйзайтль, н.Кассиан, н.Летестю, н.Лучич, н.Марун, н.Нюджент-Хопкинс, н.Эберле

ВОСТОК

АЙЛЕНДЕРС

в.Грайсс, з.Ледди, з.Пелек, з.Пулок, з.Хэмоник, з.Бойчак, н.Лэдд, н.Ли, н.Таварес

ВАШИНГТОН

в.Холтби, з.Карлсон, з.Нисканен, З.ОРЛОВ, н.Бэкстрем, н.Бураковски, н.Эллер, н.Юханссон, н.КУЗНЕЦОВ, н.ОВЕЧКИН, н.Уилсон

БОСТОН

в. Раск, з.Круг, з.Миллер, з.Хара, н.Бержерон, н.Бэкес, н.Крейчи, н.Маршан, н.Нэш, н.Пастрняк, н.Спунер

БАФФАЛО

в.Ленер, з.Болью, з.Маккейб, з.Ристолайнен, н.Гиргенсонс, н.Кейн, н.Ларссон, н.Окпосо, н.О’Райлли, н.Фолиньо, н.Эннис

ДЕТРОЙТ

в.Ховард, з.Грин, з.ДеКайсер, з.Йенсен, н.Абделькадер, н.Атанасиу, н.Манта, н.Нильсен, н.Нюквист, н.Татар, н.Зеттерберг

КАРОЛИНА

в.Дарлинг, з.Т.Кэррик, з.Мерфи, з.Фолк, н.ДиДжузеппе, н.Линдхольм, н.Макгинн, н.Раск, н.Скиннер, н.Д.Стаал, н.Терявяйнен

КОЛАМБУС

в.БОБРОВСКИЙ, з.Джонс, з.Мюррей, з.Савар, н.Аткинсон, н.Веннберг, н.Дженнер, н.Дубински, н.Саад, н.Хартнелл, н.Фолиньо

МОНРЕАЛЬ

в.Прайс, з.Бенн, з.Питри, з.Уэбер, н.Байрон, н.Галлахер, н.Гальченюк, н.Дано, н.Друэн, н.Пачиоретти, н.Шоу

НЬЮ-ДЖЕРСИ

в.Шнайдер, з.Грин, з.Мур, з.Мюллер, з.Сиверсон, н.Зэйджак, н.Палмиери, н.Холл, н.Хенрик

ОТТАВА

в.Андерсон, з.Карлссон, з.Сиси, з.Фанеф, н.Брассар, н.Дзингел, н.Пажо, н.Смит, н.Стоун, н.Террис , н.Хоффман,

ПИТТСБУРГ

в.Мюррей, з.Думулин, з.Летанг, з.Мяяття, з.Шульц, н.Кессел, н.Кросби, н.МАЛКИН, н.Хернквист

РЕЙНДЖЕРС

в.Лундквист, з.Макдона, з.М.Стаал, з.Холден, н.Зуккарелло, н.Крайдер, н.Миллер, н.Нэш, н.Степан, н.Зибанежад, н.Хэйс

ТАМПА-БЭЙ

в.ВАСИЛЕВСКИЙ, з.Коберн, з.Строльман, з.Хедман, н.Джонсон, н.Киллорн, н.Кэллахэн, н.КУЧЕРОВ, н.НАМЕСТНИКОВ, н.Палат, н.Стэмкос

ТОРОНТО

в.Андерсен, з.Гардинер, з. К.Кэррик, з.Райлли, н.Бозак, н.Браун, н.Кадри, н.Комаров, н.Лейво, н.Мартин, н.Т.ван Римсдайк

ФЛОРИДА

в.Раймер, з.Петровик, з.Пысик, з.Экблад, н.Барков, н.Бьюгстад, н.Трочек, н.Юбердо, н.Яндл

ФИЛАДЕЛЬФИЯ

в.Столарц, з.Гостисбеер, з.Гудас, з.Мэннинг, н.Ворачек, н.Жиру, н.Кутюрье, н.Лоутон, н.Симмондс, н.Филппула, н.Б.Шенн