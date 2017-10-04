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14:59 | Хоккей — НХЛ

Полный календарь нового сезона НХЛ


В ночь со среды на четверг стартует регулярный чемпионат НХЛ сезона-2017/18. В первом матче нового сезона встретятся "Виннипег" и "Торонто", встреча начнется в 2.00 по московскому времени. "СЭ" предлагает вашему вниманию полный календарь всех игр сезона.

Сегодня также состоятся следующие встречи:

3.00* "Питтсбург""Сент-Луис"
5.00 "Эдмонтон""Калгари"
5.30 "Сан-Хосе""Филадельфия"

* время московское

СТАРТ СЕЗОНА В НХЛ. ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
КАЛЕНДАРЬ МАТЧЕЙ НХЛ – ЗДЕСЬ

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