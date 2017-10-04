Полный календарь нового сезона НХЛ

В ночь со среды на четверг стартует регулярный чемпионат НХЛ сезона-2017/18. В первом матче нового сезона встретятся "Виннипег" и "Торонто", встреча начнется в 2.00 по московскому времени. "СЭ" предлагает вашему вниманию полный календарь всех игр сезона.
Сегодня также состоятся следующие встречи:
3.00* "Питтсбург" – "Сент-Луис"
5.00 "Эдмонтон" – "Калгари"
5.30 "Сан-Хосе" – "Филадельфия"
* время московское
СТАРТ СЕЗОНА В НХЛ. ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
КАЛЕНДАРЬ МАТЧЕЙ НХЛ – ЗДЕСЬ
- Питтсбург Пингвинз
- Сан-Хосе Шаркс
- Виннипег Джетс
- Филадельфия Флайерз
- Торонто Мэйпл Ливз
- НХЛ
- Эдмонтон Ойлерз
- Сент-Луис Блюз
- Калгари Флэймз
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