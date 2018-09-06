Полиция задержала пьяного Паника. Он прикрывался "Аризоной"

В распоряжении TMZ появилось видео задержания полицейскими нападающего "Аризоны" Рихарда Паника. Он был арестован в апреле после того, как пытался прорваться сквозь охранников одного из ночных клубов.

После приезда полицейских Паник пытался избежать задержания, прикрываясь тем, что является игроком "Аризоны". Полицейский предупредил хоккеиста, что может применить к нему силу в случае сопротивления, и Паник согласился сесть в автомобиль.

В суде Паник признал себя виновным. Он пройдет курс реабилитации для алкоголиков. Суд мог наказать его 30-дневным арестом.

Видео задержания Ричарда Паника