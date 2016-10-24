Пол Морис: "Виннипег" уснул во втором периоде матча с "Эдмонтоном"

Главный тренер "Виннипега" Пол Морис посетовал на слабую реализацию голевых моментов в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Эдмонтоном" (0:3). По его словам, в первом периоде команда не сумела поразить ворота соперника, несмотря на созданные возможности.

- Мы немного уснули во втором периоде, - приводит официальный сайт НХЛ слова Мориса. - Хотелось бы думать, что эти три потери, которые привели к такому выразительному итогу, не являются обязательной частью нашей игры. Мне понравилось, как мы играли в первом периоде. Имели три превосходных голевых момента, которыми не сумели распорядиться.