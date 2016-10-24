08:38 | ХОККЕЙ — НХЛ

Пол Морис: "Виннипег" уснул во втором периоде матча с "Эдмонтоном"

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Главный тренер "Виннипега" Пол Морис посетовал на слабую реализацию голевых моментов в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Эдмонтоном" (0:3). По его словам, в первом периоде команда не сумела поразить ворота соперника, несмотря на созданные возможности.

- Мы немного уснули во втором периоде, - приводит официальный сайт НХЛ слова Мориса. - Хотелось бы думать, что эти три потери, которые привели к такому выразительному итогу, не являются обязательной частью нашей игры. Мне понравилось, как мы играли в первом периоде. Имели три превосходных голевых момента, которыми не сумели распорядиться.

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/talbot-shuts-down-jets-in-heritage-classic/c-282981504

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