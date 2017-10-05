Пол Морис: "Виннипег" потерял концентрацию, пытаясь отыграться"

Главный тренер "Виннипега" Пол Морис считает, что его команда потеряла концентрацию в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Торонто" (2:7). По ходу встречи "Джетс" проигрывал со счетом 0:6.

– Мы сами себя подвели, – цитирует официальный сайт НХЛ Мориса. – Третий гол, например, можно было легко прочитать, если думать о защите в этот момент. Но мы думали лишь о том, как бы побыстрее отыграться, и это привело к потере концентрации. Так и попадают в неприятности. Нужно было расслабиться и терпеть. Но мы взорвались и получили проблемы.