Пол Коффи вошел в тренерский штаб "Эдмонтона"

"Эдмонтон" назначил легендарного защитника Пола Коффи тренером по развитию мастерства хоккеистов. Об этом сообщает официальный сайт "Ойлерз".

56-летний Коффи является членом Зала славы НХЛ. В качестве игрока он провел в лиге 1409 матчей, в которых набрал 1531 (396+1135) очко за 21 сезон.

Коффи занимает второе место в истории НХЛ по голам, передачам и очкам среди защитников. В его активе также четыре Кубка Стэнли, три из которых он завоевал в составе "Эдмонтона".

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