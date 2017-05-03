Пол Коффи: "НХЛ должна рассмотреть удар Овечкина по голове Кросби"

Бывший защитник "Питтсбурга" Пол Коффи отметил, что НХЛ должна рассмотреть удар нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина по голове Сидни Кросби в третьем матче 1/4 финала плей-офф. По его словам, это касание могло привести к падению игрока "Пингвинз", который столкнулся с Мэттом Нисканеном и получил сотрясение мозга.

- Кросби ударили дважды, - приводит Sportsnet слова Коффи. - Никто не говорит об ударе Овечкина. Когда Сид падал, это движение могло нанести ему вред. Это был тяжелый удар с двух рук. Удар Нисканена - это игровой эпизод. Не думаю, что он делал это умышленно. Лиге нужно обратить внимание на действие Овечкина.