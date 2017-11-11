Пол Кария: "Если бы я мог, я бы до сих пор играл"

Бывший хоккеист ряда клубов НХЛ Пол Кария сказал, что мог бы до сих пор продолжать карьеру, если бы не рекомендации врачей. Сегодня в Торонто состоялась церемония включения 43-летнего канадца в Зал хоккейной славы. Кария вынужден был завершить карьеру в 2010 году из-за частых сотрясений мозга.

- Когда я завершил карьеру, я все еще чувствовал, что в моих баках полно топлива, - цитирует официальный сайт НХЛ Карию - Если не считать сотрясений, я чувствовал себя великолепно. У меня были в порядке ноги, я был в форме. Поэтому когда пришлось завершить карьеру, я решил, что нужно продолжать заниматься спортом. Если бы я мог, я бы до сих пор играл в хоккей.