10:40 | ХОККЕЙ — НХЛ

Пол Байрон: "Не всегда понятно, что говорит Радулов. Он еще и плюется"

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Нападающий "Монреаля" Пол Байрон рад, что "Канадиенс" подписали контракт с форвардом Александром Радуловым. При этом, по его словам, партнеры по команде не всегда могут понять, что говорит 30-летний россиянин.

- Он постоянно болтает, веселый парень, - приводит Sportsnet слова Байрона. - Не всегда понятно, что Радулов говорит, он еще и плюется постоянно. Парни зовут его Тасманским дьяволом, он большой оригинал. Но он очень здорово подошел нашей команде, и нам реально повезло заполучить такого игрока.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Neil

Хорошо хоть визор есть, а так к слюнавому балаболу лучше и не подходить)

16:36

БигБосс

"Коселек, коселек, какой коселек?" (с)

13:16

spetrov

Тасманийский дьявол. :)))

12:57

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