Пол Байрон: "Не всегда понятно, что говорит Радулов. Он еще и плюется"

Нападающий "Монреаля" Пол Байрон рад, что "Канадиенс" подписали контракт с форвардом Александром Радуловым. При этом, по его словам, партнеры по команде не всегда могут понять, что говорит 30-летний россиянин.
- Он постоянно болтает, веселый парень, - приводит Sportsnet слова Байрона. - Не всегда понятно, что Радулов говорит, он еще и плюется постоянно. Парни зовут его Тасманским дьяволом, он большой оригинал. Но он очень здорово подошел нашей команде, и нам реально повезло заполучить такого игрока.
Neil
Хорошо хоть визор есть, а так к слюнавому балаболу лучше и не подходить)
16:36
БигБосс
"Коселек, коселек, какой коселек?" (с)
13:16
spetrov
Тасманийский дьявол. :)))
12:57