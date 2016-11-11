Пол Байрон: "Не всегда понятно, что говорит Радулов. Он еще и плюется"

Нападающий "Монреаля" Пол Байрон рад, что "Канадиенс" подписали контракт с форвардом Александром Радуловым. При этом, по его словам, партнеры по команде не всегда могут понять, что говорит 30-летний россиянин.

- Он постоянно болтает, веселый парень, - приводит Sportsnet слова Байрона. - Не всегда понятно, что Радулов говорит, он еще и плюется постоянно. Парни зовут его Тасманским дьяволом, он большой оригинал. Но он очень здорово подошел нашей команде, и нам реально повезло заполучить такого игрока.