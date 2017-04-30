Покер Пажо позволил "Оттаве" одолеть "Рейнджерс"

"Оттава" одолела "Рейнджерс" во втором матче 1/4 финала плей-офф НХЛ со счетом 6:5 во втором овертайме. Автором победной шайбы стал нападающий "Сенаторз" Жан-Габриэль Пажо, оформивший в этой встрече покер.

"Оттава" увеличила свое преимущество в серии – 2-0.

НХЛ

Плей-офф

1/4 финала

Второй матч

"Оттава" – "Рейнджерс" – 6:5 2ОТ (1:1, 1:3, 3:1, 1:0)

Голы: Грабнер - 3 (мен., Фаст), 4:16 - 0:1. Пажо - 2, 13:59 - 1:1. Крайдер - 1 (Зибанежад, Макдона), 30:39 - 1:2. Степан - 2 (мен., Нэш), 33:10 - 1:3. Мето - 1 (Хоффман, Харпур), 34:00 - 2:3. Шей - 3 (Макдона, Зибанежад), 35:51 - 2:4. Стоун - 2 (Фанеф, Клаессон), 41:28 - 3:4. Шей - 4 (Смит), 45:10 - 3:5. Пажо - 3 (Смит, Фанеф), 56:41 - 4:5. Пажо - 4 (Террис, Карлссон), 58:58 - 5:5. Пажо - 5 (Бэрроуз), 82:54 - 6:5.

Вратари: Андерсон (58:27 - 58:58) - Лундквист.

Штраф: 10 - 10.

Броски: 34 (6+10+8+8+2) - 48 (9+19+9+10+1).

Наши: – – Бучневич (5:46/1/+1)

Счет в серии – 2-0 (2:1)

Оттава. Canadian Tire Centre (Scotiabank Place).