Покер Гюнтцеля помог "Питтсбургу" выйти во второй раунд плей-офф

"Питтсбург" обыграл "Филадельфию" в шестом матче первого раунда плей-офф НХЛ - 8:5. В составе "Пингвинз" 5 (4+1) очков набрал нападающий Джейк Гюнтцель, в составе "Флайерз" 5 (3+2) очков у Шона Кутюрье.

Защитник "Филадельфии" Иван Проворов провел на площадке 20 минут 31 секунду и сделал 1 результативную передачу. Он завершил встречу с показателем "-4". Форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин не играл из-за травмы.

"Питтсбург" выиграл серию со счетом 4-2. В следующем раунде команда встретится с победителем пары "Вашингтон" - "Коламбус" (3-2).

НХЛ

Плей-офф

1/8 финала

Шестой матч

"Филадельфия" - "Питтсбург" - 5:8 (2:2, 2:2, 1:4)

Голы: Кутюрье - 3, 2:15 - 1:0. Кросби - 6 (Летанг, Дюмулин), 6:30 - 1:1. Хагелин - 2 (Кессел, Шихан), 7:17 - 1:2. Макдональд - 2 (ПРОВОРОВ, Кутюрье), 15:48 - 2:2. Кутюрье - 4 (Рид), 20:40 - 3:2. Лотон - 1 (Кутюрье), 32:14 - 4:2. Хернквист - 2 (Гюнтцель, Кросби), 33:35 - 4:3. Гюнтцель - 3 (Мяяття, Хернквист), 39:06 - 4:4. Гюнтцель - 4 (Кессел), 40:30 - 4:5. Гюнтцель - 5 (Кросби, Летанг), 52:48 - 4:6. Гюнтцель - 6 (Хернквист, Летанг), 52:58 - 4:7. Кутюрье - 5 (Жиру), 57:07 - 5:7. Раст - 3 (п.в.), 59:29 - 5:8.

Вратари: Нойвирт (56:59 - 57:07, 57:31 - 59:29) - Мюррей.

Штраф: 6 - 10.

Броски: 26 (10+9+7) - 28 (11+10+7).

Наши: Проворов (20:31/2/-4) - -.

22 апреля. Филадельфия. Wells Fargo Center.