Покер Гюнтцеля помог "Питтсбургу" выйти во второй раунд плей-офф

"Питтсбург" обыграл "Филадельфию" в шестом матче первого раунда плей-офф НХЛ - 8:5. В составе "Пингвинз" 5 (4+1) очков набрал нападающий Джейк Гюнтцель, в составе "Флайерз" 5 (3+2) очков у Шона Кутюрье.
Защитник "Филадельфии" Иван Проворов провел на площадке 20 минут 31 секунду и сделал 1 результативную передачу. Он завершил встречу с показателем "-4". Форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин не играл из-за травмы.
"Питтсбург" выиграл серию со счетом 4-2. В следующем раунде команда встретится с победителем пары "Вашингтон" - "Коламбус" (3-2).
НХЛ
Плей-офф
1/8 финала
Шестой матч
"Филадельфия" - "Питтсбург" - 5:8 (2:2, 2:2, 1:4)
Голы: Кутюрье - 3, 2:15 - 1:0. Кросби - 6 (Летанг, Дюмулин), 6:30 - 1:1. Хагелин - 2 (Кессел, Шихан), 7:17 - 1:2. Макдональд - 2 (ПРОВОРОВ, Кутюрье), 15:48 - 2:2. Кутюрье - 4 (Рид), 20:40 - 3:2. Лотон - 1 (Кутюрье), 32:14 - 4:2. Хернквист - 2 (Гюнтцель, Кросби), 33:35 - 4:3. Гюнтцель - 3 (Мяяття, Хернквист), 39:06 - 4:4. Гюнтцель - 4 (Кессел), 40:30 - 4:5. Гюнтцель - 5 (Кросби, Летанг), 52:48 - 4:6. Гюнтцель - 6 (Хернквист, Летанг), 52:58 - 4:7. Кутюрье - 5 (Жиру), 57:07 - 5:7. Раст - 3 (п.в.), 59:29 - 5:8.
Вратари: Нойвирт (56:59 - 57:07, 57:31 - 59:29) - Мюррей.
Штраф: 6 - 10.
Броски: 26 (10+9+7) - 28 (11+10+7).
Наши: Проворов (20:31/2/-4) - -.
22 апреля. Филадельфия. Wells Fargo Center.
- Питтсбург Пингвинз
- Вашингтон Кэпиталз
- Евгений Малкин
- Коламбус Блю Джэкетс
- Филадельфия Флайерз
- Иван Проворов
- Шон Кутюрье
- Джейк Гюнтцель
Thomas_Boy_
Ну... 31 бестолковый год. Чувствуется, победу "Филадельфии" мне не увидеть.
01:56
Adios Amigos R...
https://www.youtube.com/watch?v=M65mswPJN80
01:23
suomi257
на очереди Овечкины и компания!!!
01:22
Vasek
Вспомнили 2012-й))) Опять те же качели. Генцель шикарен, хорошо открывался. Мюррей поздно проснулся. Летанг и Олексяк не защитники. Хорнквист надеюсь снял все вопросы о своей нужности? Какбэ без Малкина играли ;) Филек на весь матч с таким темпом не хватило, только Кутюрье до последнего бодался (и ему уже звонят из МХТ!). При этом пол-состава вообще не в хоккей играть вышло. Жиру убил Хагса, лучше бы в хоккей играл лучше. Этот 100-очковый король регулярки набрал 1+2 за всю серию (3 очка за 6 матчей в ПО).
01:16
songaila
Ванька много косячил. Летанг приборзел. Летунам нужно хорошего кипера искать летом, а то с этими чешскими пассажирами и Эллиотом дальше первого раунда - ничего не светит. Я что-то, видимо пропустил - теперь за удары в спину клюшкой не удаляют?!
01:16
Антон Шипулин гений биатлона
От души Жиру пингвину зарядил! Вообще, били хорошо так, от души)) Жалко, 7й игры не будет. Надеюсь, еще там кого-то поломали, спишут после обследования
01:12
maks55555
Не знаю, почему тренер Филадельфии не стал менять Нойвирта после 5-6 шайбы, понятно, что он не спаситель и не лучше Эллиотта. Филадельфия забила свой максимум - 5 шайб, где были Жиру и Ворачек в этой серии не совсем понятно, не смогли тащить, так как это делал Кутюрье, в общем, на него хорошо подействовал, тот прием на тренировке Гудаса. В моменте, когда забили в пустые ворота, было видно, что Проворов просто не знает, что делать с шайбой, в итоге потеря и гол. Питтсбург, начал движение к очередному кубку, хотя конечно ожидаемая их победа в серии. Малкину, в этой серии не надо было многое делать и так справились другие лидеры, интересно сможет ли и дальше геройствовать Гюнтцель?
01:11
Adios Amigos R...
https://www.youtube.com/watch?v=X8VFrTUi5o0
01:09
Easycure
у Проворова вроде травма а тут его под Кросби кидают. Вопросы к тренерам летунов. Но они итак должны быть довольны - команда слабая.
01:06
Adios Amigos R...
Сорок душ посменно воют, раскалились добела. Вот как сильно беспокоят треугольные дела! Все почти с ума свихнулись, даже кто безумен был, И тогда главврач Маргулис телевизор запретил. Вон он, змей, в окне маячит, за спиною штепсель прячет. Подал знак кому-то, значит, фельдшер, вырви провода. И нам осталось уколоться и упасть на дно колодца, И там пропасть на дне колодца, как в Бермудах, навсегда. Ну а завтра спросят дети, навещая нас с утра: "Папы, что сказали эти кандидаты в доктора?" Мы ответим нашим чадам правду, им не все равно: Удивительное рядом, но оно запрещено! А вон дантист-надомник Рудик,у него приемник "Грюндиг", Он его ночами крутит, ловит, контра, ФРГ. Он там был купцом по шмуткам и подвинулся рассудком, А к нам попал в волненьи жутком, С растревоженным желудком и с номерочком на ноге. Он прибежал, взволнован крайне, и сообщеньем нас потряс, Будто наш научный лайнер в треугольнике погряз. Сгинул, топливо истратив, весь распался на куски, Но двух безумных наших братьев подобрали рыбаки. Те, кто выжил в катаклизме, пребывают в пессимизме. Их вчера в стеклянной призме к нам в больницу привезли. И один из них, механик, рассказал, сбежав от нянек, Что Бермудский многогранник - незакрытый пуп Земли. "Что там было, как ты спасся?"- Каждый лез и приставал. Но механик только трясся и чинарики стрелял. Он то плакал, то смеялся, то щетинился, как еж. Он над нами издевался. Ну сумасшедший, что возьмешь! Взвился бывший алкоголик, матерщинник и крамольник, Говорит: "Надо выпить треугольник. На троих его, даешь!" Разошелся, так и сыплет: "Треугольник будет выпит. Будь он параллелепипед, будь он круг, едрена вошь!" Пусть безумная идея, не решайте сгоряча! Отвечайте нам скорее через доку-главврача. С уваженьем. Дата, подпись... Отвечайте нам, а то, Если вы не отзоветесь мы напишем в "Спортлотто".
01:06
Werewolf
Easycure Жара, война. Но прошли и ладно. Главное чтоб поправились Малыч и Хег. Огромные вопросы к Шири и Руведелю. Брассар играл?) . лучшие Шихан , Кессель и парень с покером. И да, у филек наверно есть претензии по судейству, но так им и надо. Все равно большинство у них никакое. Летанг- красава.______Вообще ни о чем обмен пингвины провели. Тогда то смотрелось здорово, но паря так и не вписался. Лучше бы оставили вышибалу. Глядишь и Малыча бы трогать побоялись бы. Летанг молодец, но перед этим совершил какой то идиотский поступок, когда в ворота загнал чувака.
01:04
_Я_против_Астротерфа_
Повар всё обосрал((((
01:03
Easycure
Жара, война. Но прошли и ладно. Главное чтоб поправились Малыч и Хег. Огромные вопросы к Шири и Руведелю. Брассар играл?) . лучшие Шихан , Кессель и парень с покером. И да, у филек наверно есть претензии по судейству, но так им и надо. Все равно большинство у них никакое. Летанг- красава.
01:01