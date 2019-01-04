Подколзин – третий в рейтинге драфта НХЛ от ISS Hockey

ISS Hockey на своем сайте опубликовала обновленный ежемесячный рейтинг драфта НХЛ-2019. Напомним, что ISS Hockey – это независимая хоккейная скаутская организация, основанная в 2002 году.

Нападающий СКА-1946 Василий Подколзин располагается на третьей строчке, на 20-м месте – центрфорвард Илья Николаев из "Локо", на 31-м месте – нападающий Артур Калиев, имеющий двойное с США гражданство и выступающий за "Хэмилтон".

Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:

1. Джек Хьюз; 2. Каапо Какко; 3. Василий Подколзин; 4. Кирби Дак; 5. Дилан Козенс; 6. Боуэн Байрам; 7. Мэттью Болди; 8. Филип Броберг; 9. Райан Сузуки; 10. Алекс Ньюхук.