05:45 | Хоккей — НХЛ

Почти гол года в исполнении Кузнецова. Видео

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Российский нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов пытался забросить шайбу в ворота "Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ в знаменитом стиле Микаэля Гранлунда. Однако оформить дубль в этом моменте россиянину не удалось, а НХЛ на своей странице в Твиттере назвала попытку "Почти гол года".

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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maxcds

Вот на таких игроков ходят, а не на "добеги в правильный угол"/"жди шайбу там-то"/"выигрывай много вбрасываний"/"не импровизируй, играй без ошибок" etc. Не говорю, что это не важно, что это плохо. Это не смотрибельно.

06:23

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