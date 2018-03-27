Почти гол года в исполнении Кузнецова. Видео

Российский нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов пытался забросить шайбу в ворота "Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ в знаменитом стиле Микаэля Гранлунда. Однако оформить дубль в этом моменте россиянину не удалось, а НХЛ на своей странице в Твиттере назвала попытку "Почти гол года".

Almost goal of the year. Oh my. 😳 pic.twitter.com/pSSkwCWo9W – NHL (@NHL) 27 марта 2018 г.