Почти гол года в исполнении Кузнецова. Видео

Российский нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов пытался забросить шайбу в ворота "Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ в знаменитом стиле Микаэля Гранлунда. Однако оформить дубль в этом моменте россиянину не удалось, а НХЛ на своей странице в Твиттере назвала попытку "Почти гол года".
Almost goal of the year. Oh my. 😳 pic.twitter.com/pSSkwCWo9W– NHL (@NHL) 27 марта 2018 г.
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maxcds
Вот на таких игроков ходят, а не на "добеги в правильный угол"/"жди шайбу там-то"/"выигрывай много вбрасываний"/"не импровизируй, играй без ошибок" etc. Не говорю, что это не важно, что это плохо. Это не смотрибельно.
06:23