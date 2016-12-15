09:53 | ХОККЕЙ — НХЛ

"Почему ты не идит играть в хокки?". В сети появилась полная версия рекламы с Овечкиным

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В сети появилась полная версия рекламы, в съемках которой принял участие капитан "Вашингтона" Александр Овечкин. В ролике, записанном в рамках благотворительной акции, нападающий заявил, что с детства мечтал быть лучшим разносчиком пиццы, но оказалось, что он хорош в другом.

Отметим, что в округе Колумбия производитель пиццы сделал "набор Овечкина". При его заказе покупатель жертвует один доллар на благотворительность.

Александр Овечкин: "В детстве я хотел стать лучшим доставщиком пиццы"

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КОММЕНТАРИИ (2)
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.BattleFish.

"ПОЧЕМУ ТЫ НЕ ИДИТ ИГРАТЬ В ХОККИ?"---------запахло клюквой!)))

10:17

.BattleFish.

Угарная реклама, особенно американец пытающийся говорить по русски!) Теперь у Овцы будет новая погремуха, Пицца Бой!)

10:15

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