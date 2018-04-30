Почему судьи отменили вторую шайбу "Питтсбурга"? Объясняем

В третьем периоде второго матча серии между "Вашингтоном" и "Питтсбургом" (4:1, 1-1) судьи отменили гол шведского форварда Патрика Хернквиста. Почему? Хоккеисты "Пингвингз" сразу же стали праздновать заброшенную шайбу, однако судьи на льду не зафиксировали взятие ворот. Ни один из многочисленных повторов не дал четкого подтверждения, что шайба пересекла линию ворот, поэтому решение полевых арбитров осталось в силе. (Павел КЛИМОВИЦКИЙ)
A closer look.– Pittsburgh Penguins (@penguins) 29 апреля 2018 г.
No goal.
10:57 left and the Penguins trail 3-1. pic.twitter.com/FKgotwGGVN
Материалы других СМИ
Спартач и че?
шайба забита игроком находящемся в зоне вратаря. и все че там объяснять.
01:42
ФФЧ
Ни один из многочисленных повторов не дал четкого подтверждения, что шайба пересекла линию ворот, поэтому решение полевых арбитров осталось в силе... павел климовицкий, ты моргал что ли, когда был четкий стоп-кадр с шайбой за линией ворот? дебил, блядь...
01:34