Почему Мамин вернулся из "Флориды" в КХЛ? Отвечает его агент

Известный хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Максима Мамина, в беседе с корреспондентом "СЭ" прокомментировал возвращение форварда в ЦСКА на правах аренды до конца нынешнего сезона.

- В чем причины возвращения Мамина?

- Тренер видел Макса не так, как тот хотел, чтобы его использовали. Никаких конфликтов нет. В последних матчах команда побеждала, но Мамину не находилось места в составе. Это хорошее решение для всех сторон. И для "Флориды", и для хоккеиста, и для ЦСКА.

- Хорошо расстались с генеральным менеджером?

- Руководству "Пантерз" очень нравится игра Мамина, и его хотели оставить. Спасибо Дэйлу (Тэллону) за то, что пошел на встречу и отпустил Максима в КХЛ до конца сезона. Он немножко потерял в уверенности, потому что мало времени на льду проводил. В России у него появится возможность закрепиться в ЦСКА и попасть со сборной на чемпионат мира.

- В ЦСКА конкуренция не меньше, чем во "Флориде". Рассматривали варианты аренды в других клубах?

- Дело не в конкуренции. Макс хотел возвращаться только в ЦСКА. Это его родной клуб, к тому же армейцам принадлежат права на него.

- ЦСКА выиграл 22 матча из 23 последних, и проблем с составом у армейцев явно нет. Никитину он нужен?

- Если его пригласили, значит, это согласовали с тренером и руководством. Когда Максим уезжал, в ЦСКА не хотели его отпускать. Сейчас его с удовольствием вернули и рассчитывают на него.

- Его зарплата будет больше, чем в НХЛ?

- Нет, абсолютно одинаковая, ничего не меняется.

В 7 матчах регулярки НХЛ 23-летний Мамин не набрал очков. На его счету 5 штрафных минут и показатель полезности "-2". Прошлый сезон форвард выступал частично за "Флориду", но по большей части за "Спрингфилд" в АХЛ. С 2014 по 2017 год он выступал в составе ЦСКА. (Евгений Белоусов)