"Питтсбург" забросил в ворота "Оттавы" семь безответных шайб

"Питтсбург" разгромил "Оттаву" в пятом матче 1/2 финала плей-офф НХЛ со счетом 7:0 и вышел вперед в серии – 3-2. Первой звездой встречи признан форвард "Пингвинз" Картер Роуни, оформивший ассистентский хет-трик. Российский нападающий хозяев Евгений Малкин также сделал три результативных передачи.

Шестая игра пройдет в ночь на 24 мая и начнется в 3.00 по московскому времени.

НХЛ

Плей-офф

1/2 финала

Пятый матч

"Питтсбург" – "Оттава" – 7:0 (4:0, 1:0, 2:0)

Голы: Мяяття - 2 (Раст), 8:14 - 1:0. Кросби - 7 (бол., Дэйли, МАЛКИН), 12:03 - 2:0. Раст - 6 (Бонино, Роуни), 16:04 - 3:0. Уилсон - 2 (Роуни, Бонино), 18:17 - 4:0. Каллен - 2 (Штрайт, Роуни), 21:54 - 5:0. Кессел - 7 (бол., Кросби, МАЛКИН), 40:50 - 6:0. Дэйли - 1 (бол., Кессел, МАЛКИН), 48:49 - 7:0.

Вратари: Мюррей - Андерсон (Кондон, 16:04, Андерсон, 17:32, Кондон, 20:00).

Штраф: 10 - 8.

Броски: 36 (15+13+8) - 25 (12+7+6).

Наши: Малкин (14:00/1/0) - -

Питтсбург. PPG Paints Arena.

Счет в серии - 3-2 (1:2 ОТ, 1:0, 1:5, 3:2)