"Питтсбург" забросил в ворота "Оттавы" семь безответных шайб

"Питтсбург" разгромил "Оттаву" в пятом матче 1/2 финала плей-офф НХЛ со счетом 7:0 и вышел вперед в серии – 3-2. Первой звездой встречи признан форвард "Пингвинз" Картер Роуни, оформивший ассистентский хет-трик. Российский нападающий хозяев Евгений Малкин также сделал три результативных передачи.
Шестая игра пройдет в ночь на 24 мая и начнется в 3.00 по московскому времени.
НХЛ
Плей-офф
1/2 финала
Пятый матч
"Питтсбург" – "Оттава" – 7:0 (4:0, 1:0, 2:0)
Голы: Мяяття - 2 (Раст), 8:14 - 1:0. Кросби - 7 (бол., Дэйли, МАЛКИН), 12:03 - 2:0. Раст - 6 (Бонино, Роуни), 16:04 - 3:0. Уилсон - 2 (Роуни, Бонино), 18:17 - 4:0. Каллен - 2 (Штрайт, Роуни), 21:54 - 5:0. Кессел - 7 (бол., Кросби, МАЛКИН), 40:50 - 6:0. Дэйли - 1 (бол., Кессел, МАЛКИН), 48:49 - 7:0.
Вратари: Мюррей - Андерсон (Кондон, 16:04, Андерсон, 17:32, Кондон, 20:00).
Штраф: 10 - 8.
Броски: 36 (15+13+8) - 25 (12+7+6).
Наши: Малкин (14:00/1/0) - -
Питтсбург. PPG Paints Arena.
Счет в серии - 3-2 (1:2 ОТ, 1:0, 1:5, 3:2)
Марио66
Вот это уже похоже на игру чемпиона и Оттавы. Всё остальное - помешательство в хрустальной голове у Кросби.
01:58
sklepych
Антон Шипулин - гений биатлона* - Вам дозу галаперидола урезали? К чему этот бредовый оффтоп
01:25
Антон Шипулин - гений биатлона*
.BattleFish. Спартак - ЧЕМПИОН! ======================== Раз в 16 лет и палка стреляет))
01:10
.BattleFish.
Антон Шипулин - гений биатлона*--------------Спартак - ЧЕМПИОН!
01:05
Антон Шипулин - гений биатлона*
* Марнер не реализовал решающий буллит
01:04
Антон Шипулин - гений биатлона*
Ахахаа, обосрались "родоначальники хоккея"))) Всей страной занимаются одним видом спорта, другого спорта нет - и обосрались против шведов с населением 9млн человек, ахахахахха. Привет Веселому от кукарека Марнера!)))
01:04
.BattleFish.
Кстати, Женя Малкин сегодня был лучшим, впрочем как обычно в играх ПО!)
01:03
Easycure
А какие передачи у Жени ?)
01:03
Антон Шипулин - гений биатлона*
А до этого Оттава Питтсбург выносили с 5 шайбами в 1м периоде. Так и бывает, когда играют днища)) Ни игры, ни защиты - играют, как повезет. То одни других выносят, то вторые первых. ДВОРОВЫЙ ХОККЕЙ!
01:03
Chrome
Везение "Оттавы" закончилось.
01:01
RusSuck
Всё стало на свои места.)) Следущий матч последний.))
00:55
Easycure
Хорошо что не пропустили. Надо оформлять в след игре.
00:53
.BattleFish.
Все равно будет 7 игр, хотя сегодня костоломам показали их место! Оттава самая грязная команда финалов конфы!
00:52
sklepych
Довольно очевидный исход для игры обладателя кубка Стенли против команды которая даже не настроена забивать и выпускает 7 защей на игру. Кого отметить? Конечно WilkesBarry которая воспитала прекрасную молодежь. Страйт на удивление вписался, может потому, что Оттава решила не играть вообще. Все звенья получились очень сбалансированными, непонятно даже куда ставить Хернквиста когда он вернется. Да и Кунакла тоже. Еще раз - прекрасная молодежь у Пингвинов. Вот вообщем то и все, что можно сказать об этой игре.
00:50