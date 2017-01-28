"Питтсбург" выведет из обращения игровой номер Ягра

Совладелец "Питтсбурга" Марио Лемье подчеркнул, что клуб планирует вывести из обращения номер нападающего Яромира Ягра, когда форвард объявит о завершении карьеры. 44-летний хоккеист играет под 68-м номером. Он выступал в составе "Пингвинз" с 1990 по 2001 год.

- Могу ли я представить день, когда "Питтсбург" выведет номер Ягра из обращения? Безусловно, - приводит Yahoo Sports слова Лемье. - Он был важным игроком для нас. Ягр выиграл два Кубка Стэнли и войдет в Зал славы.

Я не могу поверить в то, что он все еще играет. Он находится в отличной форме, и мы надеемся, что он сможет поиграть еще пару лет. Ягр - один из лучших хоккеистов в истории.