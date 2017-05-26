"Питтсбург" вышел в финал Кубка Стэнли

"Питтсбург" в седьмом матче 1/2 финала плей-офф НХЛ обыграл "Оттаву" во втором овертайме - 3:2. Победная шайба на счету Криса Куница. Всего на его счету 3 (2+1) очка. Джастин Шульц заработал 2 (1+1) очка. Российский форвард Евгений Малкин результативными действиями не отметился. Несмотря на это, он лидирует в бомбардирской гонке плей-офф, опережая Сидни Кросби на четыре очка.
Этап победа позволила "Питтсбургу" выйти в финал Кубка Стэнли. Соперником "Пингвинз" станет "Нэшвилл".
НХЛ
Плей-офф
1/2 финала
"Питтсбург" - "Оттава" - 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Куниц - 1 (Шири, Каллен), 29:55 - 1:0. Стоун - 5 (Карлссон, Пажо), 30:15 - 1:1. Шульц - 3 (бол., Кессел, Куниц), 51:44 - 2:1. Дзингел - 2 (Карлссон, Террис), 54:41 - 2:2. Куниц - 2 (Кросби, Шульц), 85:09 - 3:2.
Вратари: Мюррей - Андерсон.
Штраф: 4 - 2.
Броски: 42 (6+15+12+9) - 29 (5+12+8+4).
Наши: Малкин - -.
Питтсбург. PPG Paints Arena.
Счет в серии: 4-3 (1:2 ОТ, 1:0, 1:5, 3:2, 7:0, 1:2)
SportsMan
Ура! Всё-таки сломили ))) Но Оттава конечно в каждом матче выжимала из себя всё до остатка. ) У Пингвинов напряжённые серии выдались, 2 раза подряд 7-е матчи вытаскивали, интересно, хватит ли сил с таким же глубоким по составу соперником, у которого жажда победы будет больше?
07:36
просто человек 5
А хоккей то тухленький был,в КХЛ иногда и получше играют.
07:35
Vasek
Куниц до последнего ждал, затаившись. Молодец, ветеран! Вот для чего нужны возрастные игроки. Нервный матч, как и любой 7-й матч. Почти любой. Прошлый, с вашиками, не был столь нервный, но там соперник не сопротивлялся, а тут Оттава, при 1:2 начала буквально, лёд жечь. Оттава никогда не выигрывала 7-е матчи... Пенс в финалы ходит сериями: 91, 92, 08, 09, 16, 17. Надо закольцевать историю и в этот раз, как в первый, делать победный дубль!=))
07:26
Индисс
Валидол забыть и вечерком пару стаканчиков качественнрго алкоголя за здоровье ребят и победу !
07:24
Восставший из пепла
Интересная серия, и обе команды были достойны финала, но все-таки Птицы были чуточку лучше в нападении.
07:24
spetrov
Искремас, если исходить из передачи, то передача как передача, конечно. Таких в каждом матче по 3 десятка, если не по 5. :) А так - ну да, капитан.
07:19
gibson
Кстати, на повторе видно, что бросок у Куница не получился:-) Шайба почти бабочкой полетела:-)
07:18
Grotesque
ВАЛИДОЛ!!! Таки ухайдакали неуступчивую оттаву! Молодцы пингвины!!! LET'S GO PENS!!! !!! !!!
07:16
maxcds
на тоненького. ну хоть так. нэшвилл-оттава смотреть было бы невозможно
07:15
Adios Amigos R...
Я уж думал, что после промаха Раста из убойной позиции и штанги Кессела в конце первого овертайма Оттава накажет Пингвинов, но нет, справедливость восторжествовала и Питтсбург идет дальше. Всё логично, чё. Возвращение Шульца и возрождение Куница решило и эту игру и всю серию...
07:14
fifa_guru
Сказка Андерсона и о Карлссоне закончилась. Питтсбург с победой! финал будет позрелищнее, чем был бы с Оттавой. Хотя Оттаву жаль конечно. Так вот пройти два этапа, быть в шаге от финала, и в последней 7-ой игре в овертайме одно из звеньев допускает ошибку
07:14
Искремас
И всё-таки Сид великий капитан!!!
07:12
Весёлый©
Так, а что это получается, у Куницы есть шанс стать четырехкратным?
07:12
Весёлый©
Это не так грустно, как новость о том, что на Youtube добавили аудио-алгоритм для распознавания стримов NHL. Стримеры в печали, сезон закончился, халява кончилась. Может, к началу следующего что-нибудь придумают, или найдут другую площадку.
07:10
gibson
Перед Оттавой конечно нужно снять шляпу. Никто не думал, что она дотянет аж до второго овертайма седьмого матча с Питтсбургом. Удивительная команда. Тем не менее Питтсбург заслуженно вышел в финал. Мои поздравления.
07:08
RusSuck
Передача номиналом "Конн Смайт"!) Браво, Сид!)) Втащил таки ПП в финал!)) Хотя Малкин чуть не похоронил своим обрезом.)) Оттава тоже достойно, молодцы, заслуживали финал не меньше пингвинов.)) Зы. Что делает Сашуля Безликий в Оттаве под номером 61?)) Ахахах.))
07:07
spetrov
Поклонников Питтсбурга с победой!
07:07
Easycure
Валидол. Куня, спасибо!! по игре надо было раньше все делать. но зато столько эмоций. ваууу.
07:04