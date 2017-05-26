"Питтсбург" вышел в финал Кубка Стэнли

"Питтсбург" в седьмом матче 1/2 финала плей-офф НХЛ обыграл "Оттаву" во втором овертайме - 3:2. Победная шайба на счету Криса Куница. Всего на его счету 3 (2+1) очка. Джастин Шульц заработал 2 (1+1) очка. Российский форвард Евгений Малкин результативными действиями не отметился. Несмотря на это, он лидирует в бомбардирской гонке плей-офф, опережая Сидни Кросби на четыре очка.

Этап победа позволила "Питтсбургу" выйти в финал Кубка Стэнли. Соперником "Пингвинз" станет "Нэшвилл".

НХЛ

Плей-офф

1/2 финала

"Питтсбург" - "Оттава" - 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Куниц - 1 (Шири, Каллен), 29:55 - 1:0. Стоун - 5 (Карлссон, Пажо), 30:15 - 1:1. Шульц - 3 (бол., Кессел, Куниц), 51:44 - 2:1. Дзингел - 2 (Карлссон, Террис), 54:41 - 2:2. Куниц - 2 (Кросби, Шульц), 85:09 - 3:2.

Вратари: Мюррей - Андерсон.

Штраф: 4 - 2.

Броски: 42 (6+15+12+9) - 29 (5+12+8+4).

Наши: Малкин - -.

Питтсбург. PPG Paints Arena.

Счет в серии: 4-3 (1:2 ОТ, 1:0, 1:5, 3:2, 7:0, 1:2)