"Питтсбург" вырвал победу над "Рейнджерс" благодаря голу Малкина

"Рейнджерс" на своем льду уступил "Питтсбургу" (4:5 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Команда из Нью-Йорка потерпела четвертое поражение подряд в этом сезоне.
Отметим, что в этой встрече свою первую шайбу в текущем чемпионате забросил нападающий "Рейнджерс" Павел Бучневич. В последний раз за клуб он отличался 7 марта этого года. Также забивали Джей. Ти. Миллер, Давид Деарне и Михаэль Грабнер. У "Пингвинов" отличились Фил Кессел, Карл Хагелин, Патрик Хернквист и Сидни Кросби. Три голевые передачи и победная шайба в овертйме на счету Евгения Малкина.
Россиянин прервал трехматчевую безголевую серию без набранных очков. Отметим также, что по ходу игры он подрался с защитником соперников Кевином Шаттенкирком. Победителя выявить не удалось, так как арбитры разняли игроков.
Россиянин провел на льду 19 минут, за которые нанес два броска по воротам и заработал показатель полезности "+3". На счету Бучневича всего 9 минут и 47 секунд на льду, два броска по воротам и один силовой прием.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Рейнджерс" – "Питтсбург" – 4:5 ОТ (0:2, 3:1, 1:1, 0:1)
- Питтсбург Пингвинз
- Евгений Малкин
- Нью-Йорк Рейнджерс
- НХЛ
- Сидни Кросби
- Михаэль Грабнер
- Кевин Шаттенкирк
- Филип Кессел
- Павел Бучневич
- Карл Хагелин
- Джей Ти Миллер
- Патрик Хернквист
- Давид Деарне
fifa_guru
Малкин молодец! уже не первый раз наблюдаю, что после драк он выхлестывает эмоции в нужное русло!
04:52