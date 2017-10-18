"Питтсбург" вырвал победу над "Рейнджерс" благодаря голу Малкина

"Рейнджерс" на своем льду уступил "Питтсбургу" (4:5 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Команда из Нью-Йорка потерпела четвертое поражение подряд в этом сезоне.

Отметим, что в этой встрече свою первую шайбу в текущем чемпионате забросил нападающий "Рейнджерс" Павел Бучневич. В последний раз за клуб он отличался 7 марта этого года. Также забивали Джей. Ти. Миллер, Давид Деарне и Михаэль Грабнер. У "Пингвинов" отличились Фил Кессел, Карл Хагелин, Патрик Хернквист и Сидни Кросби. Три голевые передачи и победная шайба в овертйме на счету Евгения Малкина.

Россиянин прервал трехматчевую безголевую серию без набранных очков. Отметим также, что по ходу игры он подрался с защитником соперников Кевином Шаттенкирком. Победителя выявить не удалось, так как арбитры разняли игроков.

Россиянин провел на льду 19 минут, за которые нанес два броска по воротам и заработал показатель полезности "+3". На счету Бучневича всего 9 минут и 47 секунд на льду, два броска по воротам и один силовой прием.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Рейнджерс" – "Питтсбург" – 4:5 ОТ (0:2, 3:1, 1:1, 0:1)

Малкин подрался с Шаттенкирком. Видео