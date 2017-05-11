"Питтсбург" выиграл все шесть седьмых матчей, которые проводил на выезде

"Питтсбург" в седьмом матче 1/4 финала плей-офф НХЛ против "Вашингтона" (2:0, 4-3) продлил приятную традицию. "Пингвины" в шестой раз в истории проводили седьмой матч серии на чужой площадке и в шестой раз добились успеха. Любопытно, что три из этих побед были зафиксированы в Вашингтоне. Еще раз – в 1995 году – "Питтсбург" добился решающего превосходства над "столичными" на своей площадке.
Седьмые матчи серий "Вашингтон" - Питтсбург"
|
Дата
|
Стадия
|
Матч
|
Счет
|
Голы
|
01.05.1992
|
Полуфинал дивизиона
|
Вашингтон – Питтсбург
|
1:3
|
Айэфрэйти – Ягр, Маллен, Лемье
|
18.05.1995
|
Первый раунд
|
Питтсбург – Вашингтон
|
3:0
|
Маррэй, Фрэнсис, Макайвер
|
13.05.2009
|
Второй раунд
|
Вашингтон – Питтсбург
|
2:6
|
Лайк, Овечкин – Кросби-2, Адамс, Герин, Летанг, Дж.Стаал
|
11.05.2017
|
Второй раунд
|
Вашингтон - Питтсбург
|
0:2
|
Раст, Хернквист
Также стоит напомнить, что после двух предыдущих побед над "Вашингтоном" Овечкина "Питтсбург" выигрывал Кубок Стэнли. В 2009 году в финале был повержен "Детройт" (4-3), а в 2016-м – "Сан-Хосе" (4-2). (Кирилл БУРДАКОВ)