"Питтсбург" выиграл все шесть седьмых матчей, которые проводил на выезде

"Питтсбург" в седьмом матче 1/4 финала плей-офф НХЛ против "Вашингтона" (2:0, 4-3) продлил приятную традицию. "Пингвины" в шестой раз в истории проводили седьмой матч серии на чужой площадке и в шестой раз добились успеха. Любопытно, что три из этих побед были зафиксированы в Вашингтоне. Еще раз – в 1995 году – "Питтсбург" добился решающего превосходства над "столичными" на своей площадке.

Седьмые матчи серий "Вашингтон" - Питтсбург"

Дата Стадия Матч Счет Голы 01.05.1992 Полуфинал дивизиона Вашингтон – Питтсбург 1:3 Айэфрэйти – Ягр, Маллен, Лемье 18.05.1995 Первый раунд Питтсбург – Вашингтон 3:0 Маррэй, Фрэнсис, Макайвер 13.05.2009 Второй раунд Вашингтон – Питтсбург 2:6 Лайк, Овечкин – Кросби-2, Адамс, Герин, Летанг, Дж.Стаал 11.05.2017 Второй раунд Вашингтон - Питтсбург 0:2 Раст, Хернквист

Также стоит напомнить, что после двух предыдущих побед над "Вашингтоном" Овечкина "Питтсбург" выигрывал Кубок Стэнли. В 2009 году в финале был повержен "Детройт" (4-3), а в 2016-м – "Сан-Хосе" (4-2). (Кирилл БУРДАКОВ)

Трансляция матча "Вашингтон" - "Питтсбург"