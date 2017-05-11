06:33 | ХОККЕЙ — НХЛ

"Питтсбург" выиграл все шесть седьмых матчей, которые проводил на выезде

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"Питтсбург" в седьмом матче 1/4 финала плей-офф НХЛ против "Вашингтона" (2:0, 4-3) продлил приятную традицию. "Пингвины" в шестой раз в истории проводили седьмой матч серии на чужой площадке и в шестой раз добились успеха. Любопытно, что три из этих побед были зафиксированы в Вашингтоне. Еще раз – в 1995 году – "Питтсбург" добился решающего превосходства над "столичными" на своей площадке.

Седьмые матчи серий "Вашингтон" - Питтсбург"

Дата

Стадия

Матч

Счет

Голы

01.05.1992

Полуфинал дивизиона

Вашингтон – Питтсбург

1:3

Айэфрэйти – Ягр, Маллен, Лемье

18.05.1995

Первый раунд

Питтсбург – Вашингтон

3:0

Маррэй, Фрэнсис, Макайвер

13.05.2009

Второй раунд

Вашингтон – Питтсбург

2:6

Лайк, Овечкин – Кросби-2, Адамс, Герин, Летанг, Дж.Стаал

11.05.2017

Второй раунд

Вашингтон - Питтсбург

0:2

Раст, Хернквист

Также стоит напомнить, что после двух предыдущих побед над "Вашингтоном" Овечкина "Питтсбург" выигрывал Кубок Стэнли. В 2009 году в финале был повержен "Детройт" (4-3), а в 2016-м – "Сан-Хосе" (4-2). (Кирилл БУРДАКОВ)

Трансляция матча "Вашингтон" - "Питтсбург"

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