"Питтсбург" выиграл у "Айлендерс", Малкин сделал голевую передачу

"Питтсбург" на своем льду переиграл "Айлендерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2 ОТ). "Пингвинз" удалось прервать серию из трех подряд поражений.
Российский нападающий хозяев Евгений Малкин поучаствовал в первом голе своей команды, отметившись голевой передачей. Теперь на его счету в этом сезоне 79 (36+43) очков.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Питтсбург" - "Айлендерс" - 3:2 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)
Голы: Дэвидсон - 4 (Дж. Бэйли, Ли), 1:11 - 0:1. Хернквист - 18 (бол., Кессел, МАЛКИН), 38:04 - 1:1. Ли - 31 (Таварес), 44:59 - 1:2. Брассар - 19 (Кессел, Симон), 51:29 - 2:2. Кросби - 22 (Шульц, Летанг), 63:48 - 3:2.
Вратари: Джерри - Гибсон.
Штраф: 4 - 4.
Броски: 50 (19+19+9+3) - 27 (8+7+9+3).
Наши: Малкин (20:00/7/0) - -.
4 марта. Питтсбург. PPG Paints Arena.
ВеликийПашаБуре
Джино притормозил. в последних 3 играх 0+3=3
07:30
fifa_guru
Брассара с почином) чет джарри неуклюжий какой-то. вывод не по одной игре
07:13
maks55555
Айлендерс нечего делать в плей-офф.
03:46