"Питтсбург" всухую проиграл "Каролине"

"Питтсбург" на своем льду неожиданно уступил "Каролине" (0:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Пингвины" потерпели третье поражение в пяти последних матчах.

В составе победителей 3 (2+1) очка набрал форвард Себастьян Ахо. Нападающий "Питтсбург" Евгений Малкин заработал показатель полезности "-1". Он провел на льду 19 минут и нанес два броска по воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Питтсбург" – "Каролина" – 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)

Голы: Скиннер - 13, 26:50 - 0:1. Терявяйнен - 11 (Ахо, Славин), 36:53 - 0:2. Ахо - 12 (Стаал, Песке), 49:14 - 0:3. Ахо - 13 (Терявяйнен, Песке), 52:33 - 0:4.

Вратари: Мюррей - Уорд.

Штраф: 2 - 4.

Броски: 21 (5+7+9) - 33 (8+15+10).

Наши: Малкин (19:23/2/-1) - -.

5 января. Питтсбург. PPG Paints Arena.