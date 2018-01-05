"Питтсбург" всухую проиграл "Каролине"

"Питтсбург" на своем льду неожиданно уступил "Каролине" (0:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Пингвины" потерпели третье поражение в пяти последних матчах.
В составе победителей 3 (2+1) очка набрал форвард Себастьян Ахо. Нападающий "Питтсбург" Евгений Малкин заработал показатель полезности "-1". Он провел на льду 19 минут и нанес два броска по воротам.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Питтсбург" – "Каролина" – 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)
Голы: Скиннер - 13, 26:50 - 0:1. Терявяйнен - 11 (Ахо, Славин), 36:53 - 0:2. Ахо - 12 (Стаал, Песке), 49:14 - 0:3. Ахо - 13 (Терявяйнен, Песке), 52:33 - 0:4.
Вратари: Мюррей - Уорд.
Штраф: 2 - 4.
Броски: 21 (5+7+9) - 33 (8+15+10).
Наши: Малкин (19:23/2/-1) - -.
5 января. Питтсбург. PPG Paints Arena.
Материалы других СМИ
Werewolf
Монте-Кристо (Мститель) . Ха-ха-ха... ЛОЛ !!! Питтсбургу давно пора избавиться от балласта Кросби. Денег получает много. Толку никакого от него нет. Можно его и в КХЛ отправить. Сосиска контракт Кросби выкупит._______У балласта два коня в плове и три чашки, четыре финала ПО, а у вас? ))))))) Балласт тот, кто гадит на все усилия команды и получает звание (в противовес мистеру седьмой матч) - мистер антиседьмой матч )))))))
12:26
Werewolf
ростовский свин кросби действительно настоящее дно в последних 10 матчах..помойму у него всего 3 передачи...такому питсбургу нечего делать в плове, да и от такого дивизиона питсбургу я думаю не попасть...каролина хороша -еще с прошлого года слежу за ней, очень молодая и очень классная команда...П.С каролина попадает в плов редко , но метко: из памяти -2002 -финал кс против ред уинг (смотрел -помню ворота каролины защищал артур ирбе).2006 кубок..и помойму вначале 2010 тоже был финал конфы и самое интересное в промежутках между успехами кейнз не попадают в плов....______И пусть отдохнут, будет у мистера "второй раунд" свою стату в плове поправить )))) 200+ матчей за два года это не шутки. В апреле поедут в гольф поиграть, подзарядить батарейки.
12:24
ростовский свин
кросби действительно настоящее дно в последних 10 матчах..помойму у него всего 3 передачи...такому питсбургу нечего делать в плове, да и от такого дивизиона питсбургу я думаю не попасть...каролина хороша -еще с прошлого года слежу за ней, очень молодая и очень классная команда...П.С каролина попадает в плов редко , но метко: из памяти -2002 -финал кс против ред уинг (смотрел -помню ворота каролины защищал артур ирбе).2006 кубок..и помойму вначале 2010 тоже был финал конфы и самое интересное в промежутках между успехами кейнз не попадают в плов....
10:44
fifa_guru
мда. 21 бросок за матч при ср.34. 2 большинства не реализовано. по голам за матч 22е место нынче. совсем чет посыпались
08:38
achuburov
я смотрю монте кристо во всех видах шарит
06:34
Идриси
Коэффициент надежности Мюррея опустился ниже всякой критики. Парнишка Джерри по сравнению с ним большой молодец.
06:24
Монте-Кристо (Мститель) .
Ха-ха-ха... ЛОЛ !!! Питтсбургу давно пора избавиться от балласта Кросби. Денег получает много. Толку никакого от него нет. Можно его и в КХЛ отправить. Сосиска контракт Кросби выкупит.
06:22