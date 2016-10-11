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"Питтсбург" вручил чемпионские перстни

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"Питтсбург" представил перстни обладателей Кубка Стэнли, которые получили члены команды за победу в минувшем сезоне. Церемония прошла сегодня. Напомним, в финале "пингвины" взяли верх над "Сан-Хосе" в серии со счетом 4-2. Приз MVP получил Сидни Кросби. В составе "Питтсбурга" чемпионом стал россиянин Евгений Малкин.

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