"Питтсбург" - "Вашингтон": победный гол Кузнецова с передач Овечкина и Орлова. Видео

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов забросил шайб в овертайме шестого матча плей-офф НХЛ против "Питтсбурга" (2:1 ОТ, 4-2). Передачи в этом эпизоде на счету Александра Овечкина и Дмитрия Орлова.
"Кэпиталз" вышли в финал Восточной конференции, где команда встретится с "Тампой".
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andersen78
Ой, впереди Тампа!!! С ними защиту надо выправлять... а так МОЛОДЦЫ!!! Кузя сдержал слово...
06:46
Trezvy
Рад за Овечкина и Ко. Наконец-то преодолели "проклятие" второго круга. Теперь надо двигать дальше.
05:59
fifa_guru
поздравляю)) Овечкин тут молодец.
05:43
garrye95
Кузя молоток. Интересно, что он молниям будет после гола показывать? Пингвины то улетели)
05:42
Vit367
Да, наконец то!) И пусть впереди Тампа, но Питтсбург и второй раунд пройдены!
05:42