"Питтсбург" - "Вашингтон": победный гол Кузнецова с передач Овечкина и Орлова. Видео

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов забросил шайб в овертайме шестого матча плей-офф НХЛ против "Питтсбурга" (2:1 ОТ, 4-2). Передачи в этом эпизоде на счету Александра Овечкина и Дмитрия Орлова.

"Кэпиталз" вышли в финал Восточной конференции, где команда встретится с "Тампой".