05:19 | Хоккей — НХЛ

"Питтсбург" - "Вашингтон": победный гол Кузнецова с передач Овечкина и Орлова. Видео

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Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов забросил шайб в овертайме шестого матча плей-офф НХЛ против "Питтсбурга" (2:1 ОТ, 4-2). Передачи в этом эпизоде на счету Александра Овечкина и Дмитрия Орлова.

"Кэпиталз" вышли в финал Восточной конференции, где команда встретится с "Тампой".

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КОММЕНТАРИИ (5)
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andersen78

Ой, впереди Тампа!!! С ними защиту надо выправлять... а так МОЛОДЦЫ!!! Кузя сдержал слово...

06:46

Trezvy

Рад за Овечкина и Ко. Наконец-то преодолели "проклятие" второго круга. Теперь надо двигать дальше.

05:59

fifa_guru

поздравляю)) Овечкин тут молодец.

05:43

garrye95

Кузя молоток. Интересно, что он молниям будет после гола показывать? Пингвины то улетели)

05:42

Vit367

Да, наконец то!) И пусть впереди Тампа, но Питтсбург и второй раунд пройдены!

05:42

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