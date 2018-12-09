"Питтсбург" в овертайме уступил "Оттаве", Малкин очков не набрал

"Оттава" обыграла "Питтсбург" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 2:1 в овертайме. Победная шайба на счету нападающего Райан Дзингела.
Нападающий "Пингвинз" Евгений Малкин результативными действиями не отметился.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Оттава" - "Питтсбург" - 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы: Шабо - 8 (Стоун), 4:24 - 1:0. Ди - 4, 23:27 - 1:1. Дзингел - 12 (бол., Стоун, Шабо), 61:20 - 2:1.
Вратари: Андерсон - Десмит.
Штраф: 6 - 12.
Броски: 29 (7+10+10+2) - 36 (16+10+10+0).
Наши: - - Малкин (20.02/1/-1).
9 декабря. Оттава. Canadian Tire Centre.
Загрузка...