"Питтсбург" уступил "Ванкуверу", Малкин сделал голевую передачу

"Питтсбург" на своем льду потерпел поражение от "Ванкувера" в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:3 ОТ). Российский нападающий "Пингвинз" Евгений Малкин отметился голевой передачей. Теперь у него 9 (1+8) очков в этом сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Питтсбург" - "Ванкувер" - 2:3 ОТ (1:2, 0:0, 1:0, 0:1)

Голы: Гюнтцель - 4, 6:24 - 1:0. Хаттон - 1 (Шаллер, Гранлунд), 8:55 - 1:1. Саттер - 2 (Шаллер, Мотт), 18:56 - 1:2. Хагелин - 1 (Кессел, Малкин), 56:46 - 2:2. Бозер - 2 (Танев), 60:34 - 2:3.

Вратари: Десмит - Нильссон.

Штраф: 2 - 4.

Броски: 28 (5+12+10+1) - 26 (11+8+6+1).

Наши: Малкин (19.05/3/-1) - Голдобин (11.50/0/0).

17 октября. Питтсбург. PPG Paints Arena.