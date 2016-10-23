"Питтсбург" уступил в гостях "Нэшвиллу"

"Питтсбург" уступил "Нэшвиллу" в выездном матча регулярного чемпионата НХЛ со счетом 1:5. Российский форвард "пингвинов" Евгений Малкин провел на льду 18 минут 15 секунд и нанес три броска по воротам соперника.

В параллельных играх "Детройт" взял верх над "Сан-Хосе" со счетом 3:0, а "Нью-Джерси" одолел в овертайме "Миннесоту" – 2:1.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Нэшвилл" – "Питтсбург" – 5:1 (1:1, 4:0, 0:0)

Голы: Уилсон - 2 (Хернквист, Каллен), 0:52 - 0:1. Арвидссон - 2 (бол., Суббан, Эллис), 3:08 - 1:1. Фиала - 1 (Карл), 22:26 - 2:1. Ярнкрок - 1 (Вебер), 30:36 - 3:1. Фиала - 2 (Форсберг, Суббан), 31:32 - 4:1. Арвидссон - 3 (Рибейро, Форсберг), 39:24 - 5:1.

Вратари: Сарос - Флери (Кондон, 40:00).

Штраф: 4 - 8.

Броски: 30 (13+10+7) - 35 (13+8+14).

Наши: – – Малкин (18:15/3/-1)

Нэшвилл. Bridgestone Arena.

"Детройт" – "Сан-Хосе" – 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Голы: Нуквист - 2 (Эрикссон), 24:14 - 1:0. Нуквист - 3 (Спроул), 35:10 - 2:0. Атанасиу - 1 (Ванек), 46:05 - 3:0.

Вратари: Ховард - Джонс (56:47).

Штраф: 12 - 16.

Броски: 32 (11+9+12) - 30 (6+12+12).

Наши: Марченко (20:02/1/+1) – -

Детройт. Joe Louis Arena.

"Нью-Джерси" – "Миннесота" – 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Эрикссон Эк - 1 (Закер), 21:00 - 0:1. Паренто - 2 (Каммаллери, Зэйджак), 51:56 - 1:1. Холл - 3 (Хенрик), 60:29 - 2:1.

Вратари: Шнайдер - Дубник.

Штраф: 6 - 6.

Броски: 32 (9+11+11+1) - 29 (3+18+8+0).

Наши: Калинин (12:11/0/0) – -

Нью-Джерси. Prudential Center.