"Питтсбург" уступил "Оттаве", в активе Малкина два очка

"Оттава" обыграла "Питтсбург" (6:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей по дублю сделали Марк Стоун и Мэтт Дюшен. Также отличились Брэди Ткачак и Коди Сеси. У "Питтсбурга" шайбы забрасывали Крис Летанг, Зак Астон-Риз, Мэтт Каллен и Патрик Хернквист. Два очка за результативные передачи набрал Евгений Малкин.

"Оттава" набрала 21 очко и занимает десятое место на Востоке. У "Питтсбурга" 17 очков и последнее место.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Оттава" - "Питтсбург" - 6:4 (3:1, 2:0, 1:3)

Голы: Летанг - 5 (бол., Кессел, Малкин), 11:59 - 0:1. Ткачак - 5 (Уайт), 14:33 - 1:1. Стоун - 8 (Шабо, Дзингел), 17:07 - 2:1. Дюшен - 7 (Бедкер, Батерсон), 18:50 - 3:1. Стоун - 9 (мен.), 36:35 - 4:1. Сиси - 4 (Дюшен, Дзингел), 37:21 - 5:1. Астон-Ризе - 1, 42:20 - 5:2. Каллен - 2 (Раст, Дж. Джонсон), 45:34 - 5:3. Дюшен - 8 (Батерсон, Бедкер), 49:05 - 6:3. Хернквист - 8 (Кессел, Малкин), 56:56 - 6:4.

Вратари: Андерсон - Мюррей (Десмит, 20:00, 55:59 - 56:56, 57:46).

Штраф: 10 - 8.

Броски: 25 (10+8+7) - 35 (11+9+15).

Наши: - - Малкин (23.23/2/-1).

18 ноября. Оттава. Canadian Tire Centre.

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