"Питтсбург" уступил "Нью-Джерси", Малкин отметился голевой передачей

"Нью-Джерси" на своем льду переиграл "Питтсбург" в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Дэвилз" прервал серию из трех поражений.

Российский нападающий "Пингвинз" Евгений Малкин отметился голевой передачей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Нью-Джерси" - "Питтсбург" - 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

Голы: Зэйджак - 7 (Холл, Сиверсон), 0:28 - 1:0. Кессел - 8 (бол., Кросби, Малкин), 13:57 - 1:1. Сиверсон - 3 (Холл, Братт), 28:06 - 2:1. Гюнтцель - 6 (Кросби, Кессел), 44:04 - 2:2. Холл - 4 (Зэйджак, Палмиери), 48:07 - 3:2. Холл - 5 (п.в., Ноесен), 59:33 - 4:2.

Вратари: Кинкейд - Десмит (57:39 - 57:46, 58:04 - 58:53, 59:07 - 59:33).

Штраф: 8 - 6.

Броски: 35 (15+16+4) - 31 (11+10+10).

Наши: - - Малкин (21.43/2/-1).

14 ноября. Нью-Джерси. Prudential Center.