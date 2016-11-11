"Питтсбург" уступил "Миннесоте", Малкин набрал очко

"Миннесота" нанесла поражение "Питтсбургу" в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:2. Первой звездой встречи признан форвард "Уайлд" Эрик Стаал, набравший 3 (1+2) очка. Российский нападающий "пингвинов" Евгений Малкин отметился результативной передачей.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Питтсбург" – "Миннесота" – 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)
Голы: Кросби - 9 (бол., Кессел, Летанг), 7:53 - 1:0. Койл - 4 (бол., Сутер, Стаал), 18:09 - 1:1. Хернквист - 5 (бол., Кессел, МАЛКИН), 27:33 - 2:1. Нидеррайтер - 3 (Стаал), 29:07 - 2:2. Стаал - 5 (Койл, Нидеррайтер), 42:56 - 2:3. Поминвилль - 3 (п. в., Спержон), 59:30 - 2:4.
Вратари: Флери (59:01 - 59:30) - Дубник.
Штраф: 6 - 8.
Броски: 41 (10+15+16) - 44 (15+16+13).
Наши: Малкин (20:23/5/-2) – -
Питтсбург. PPG Paints Arena.
"Каролина" – "Анахайм" – 2:4 (0:0, 1:3, 1:1)
Голы: Кеслер - 5 (Кольяно, Сильверберг), 24:46 - 0:1. Сильверберг - 4 (Фаулер, Кольяно), 29:30 - 0:2. Сильверберг - 5, 32:36 - 0:3. Терявяйнен - 3 (Славин, Ахо), 34:58 - 1:3. Раск - 5 (Скиннер, Стемпняк), 43:15 - 2:3. Кеслер - 6 (п.в., Гецлаф, Сильверберг), 59:34 - 2:4.
Вратари: Уорд (Лек, 58:34, 58:36 - 59:34) - Бернье.
Штраф: 11 - 9.
Броски: 30 (11+11+8) - 27 (9+12+6).
Роли. PNC Arena.
🚀 Русские нагнут весь ми
КубокЛучшийМира А че, хорошая цитата. Перечитывал и любовался. Хорошо написал! ========================== Это я теорию Перевертыша решил проверить... Про сглаз с моих комментариев))
14:38
Упёртый русский
Привоз Летанга решил матч, чего уж там...
13:24
КубокЛучшийМира
Что касается матча, то был хороший хоккей (правда я иногда своё внимание на параллельный матч молодёжки переключал). "Питтсбург" в большинстве, конечно, здорово играет, "Миннисота" то, до этого матча, была лучшей командой-"убийцей" с фантастическим процентом (больше 93%). Теперь уже не лучшая. ))) Но, чтобы выиграть у довольно сбалансированной команды, этого оказалось мало. И не скажешь ведь, что Дубник на ушах стоял...
08:16
КубокЛучшийМира
🚀 Русские нагнут весь ми, Привык за 90-е восхищаться пиндосными памперсами, тампонами и жвачками? Так иди на офф.сайт НХЛ и восхищайся на здоровье, тебя никто не держит! Но времена изменились, дружок. Сейчас не 90-е и преклоняться перед "великими" канадцами никто не будет, особенно если они не великие и наши им ни в чем не уступают (с)
07:53
🚀 Русские нагнут весь ми
Кросби молодец. Ставьте на его АртРосс квартиру
06:25