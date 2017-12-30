"Питтсбург" уступил "Каролине", Малкин очков не набрал

"Каролина" обыграла "Питтсбург" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 2:1. Победная шайба на счету форварда Себастьяна Ахо. Российский нападающий "Пингвинз" Евгений Малкин провел на площадке 19 минут 42 секунды и результативными действиями не отметился.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Каролина" - "Питтсбург" - 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)
Голы: Дюмулин - 2 (Гюнтцель, Джерри), 4:34 - 0:1. Райан - 8 (Линдхольм, Дальбек), 26:25 - 1:1. Ахо - 11, 38:05 - 2:1.
Вратари: Уорд - Джерри (58:37).
Штраф: 4 - 4.
Броски: 33 (12+14+7) - 28 (7+7+14).
Наши: - - Малкин (19:42/2/-1).
Роли. PNC Arena.
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Werewolf
fifa_guru Werewolf ))) это всё так. я вообще больше защищаю команду) точно также не шибко критикую тэйвза и кита сейчас. как и картера и копитара не критиковал в том году______Да чего ее защищать? Кроме Малыча, Киселя и вратарей никто не играет. Летанг и Сид - тени себя прошлых лет. Гюнцель старается, но ручки немного ниже плеч растут ))))) Пусть мимо плова. Отдохнут, подзарядятся. Да и как бы не было грустно, но Летанга надо менять. Денежек много, игры мало.......
09:36
Werewolf
Идриси Коллега Werewolf, справедливости ради следует отметить, что есть один командный титул, которого Кросби НЕ выигрывал. Это Presidents' Trophy.______Ах да, точно )))) Цель жизни теперь )))) Я этот приз отношу к той же категории что и кубки принцов Уэльских - вроде приз, а не о чем )))))) Ну значит пусть завоевывает )))))) Тогда рано еще на пенсию ))))))
09:33
fifa_guru
Идриси два. кубок гагарина еще. ;D
09:31
fifa_guru
вообще только вчера чуть на сайте поглядел - у ПП одна из лучших реализаций большинства (2 место, 25,2% было), ср.количество бросков за матч (1 место). Знаем атакующую их линию и их мастерство. Зато в то же время ПП занимает 1 место как команда которая позволяет больше бросать в створ своих ворот. Получается не в атаке и их "лени" дело....?
09:31
Идриси
Коллега Werewolf, справедливости ради следует отметить, что есть один командный титул, которого Кросби НЕ выигрывал. Это Presidents' Trophy.
09:28
fifa_guru
Werewolf ))) это всё так. я вообще больше защищаю команду) точно также не шибко критикую тэйвза и кита сейчас. как и картера и копитара не критиковал в том году
09:28
ростовский свин
каролина просто начала оправдывать те авансы которые ей выдавали -8 побед в 9 играх..по игре кейнз еще с прошлого сезона редко кому уступали..теперь все стало переходить вкачество...питсбург плох.
09:02
Werewolf
fifa_guru Монте-Кристо (Мститель) . да ладно. 3 очка всего до уайлда и полсезона впереди. а кросби никто никуда не денет. за три чашки ему можно сказать позволительно всё теперь. это икона команды до конца карьеры_____да это он пыхтит от злости ))))) Сид, даже если сейчас коньки повесит - уже легенда. Нет ни одного приза, который бы он не выигрывал. Что индивидуального, что командного. Карьера у чувака удалась, а вот его кумир, кроме регулярки НХЛ нигде и не отметился. Болит сердечко у Моньки ))))))) Да и "балласт" всего на 4 очка меньше имеет "великолепного" Овечкина. Боюсь представить, что будет, если Сид заиграет на полную )))))) Монь, а какой тебе толк то в регулярке нужен? Первое место занять? ))))) Пусть Вши его занимают, а потом во втором раунде летят ))))) А мы с 8 и в финал ))))))) В ПО играют настоящие мужики, а не привозят решающие шайбы в 7 матче серии ))))) Вот кто балласт так балласт - вредитель )))))))))))
09:02
fifa_guru
Монте-Кристо (Мститель) . да ладно. 3 очка всего до уайлда и полсезона впереди. а кросби никто никуда не денет. за три чашки ему можно сказать позволительно всё теперь. это икона команды до конца карьеры
08:55
Монте-Кристо (Мститель) .
Ха-ха... Аутсайдеров снова вынесли... Питтсбургу нужно избавляться от балласта с буквой С на свитере. Зарплата большая, а толку от него нет...
08:15