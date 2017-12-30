"Питтсбург" уступил "Каролине", Малкин очков не набрал

"Каролина" обыграла "Питтсбург" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 2:1. Победная шайба на счету форварда Себастьяна Ахо. Российский нападающий "Пингвинз" Евгений Малкин провел на площадке 19 минут 42 секунды и результативными действиями не отметился.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Каролина" - "Питтсбург" - 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

Голы: Дюмулин - 2 (Гюнтцель, Джерри), 4:34 - 0:1. Райан - 8 (Линдхольм, Дальбек), 26:25 - 1:1. Ахо - 11, 38:05 - 2:1.

Вратари: Уорд - Джерри (58:37).

Штраф: 4 - 4.

Броски: 33 (12+14+7) - 28 (7+7+14).

Наши: - - Малкин (19:42/2/-1).

Роли. PNC Arena.