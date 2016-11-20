"Питтсбург" уступил "Баффало" по буллитам, Малкин набрал очко

"Баффало" взял верх над "Питтсбургом" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ по буллитам. Основное время встречи и овертайм завершились при счете 1:1. Первой звездой встречи признан голкипер "Сэйбрз" Андерс Нильссон, отразивший 46 бросков из 47. Российский форвард гостей Евгений Малкин отметился результативной передачей и не реализовал послематчевый штрафной бросок.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Баффало" – "Питтсбург" – 2:1 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Каррье - 1 (Федун), 8:16 - 1:0. Кросби - 12 (бол., Кунитц, МАЛКИН), 45:46 - 1:1.

Победный буллит: К. О`Райлли.

Вратари: Нильссон - Флери.

Штраф: 8 - 12.

Броски: 33 (6+10+11+6) - 47 (18+9+16+4).

Наши: – – Малкин (22:-07/4/0).

Баффало. KeyBank Center.