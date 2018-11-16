"Питтсбург" стал худшим клубом в конференции, проиграв 7 из 8 последних матчей

"Тампа-Бэй" на выезде обыграла "Питтсбург" в матче регулярного чемпионата НХЛ – 4:3. "Пингвинз" проиграли вторую встречу кряду и седьмую в последних восьми играх.

Команда потерпела пять поражений подряд: от "Нью-Йорка" (3:6 и 2:3 Б), "Торонто" (0:5), "Нью-Джерси" (1:5), "Вашингтона" (1:2). "Питтсбургу" удалось одержать одну победу - над "Аризоной" (4:0).

Затем "Пингвинз" снова проиграли "Нью-Джерси" (2:4), асегодня - уступили "Тампе". После этого поражения команда опустилась на последнее место в Восточной конференции.

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