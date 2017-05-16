"Питтсбург" сравнял счет в серии с "Оттавой", Малкин сделал передачу

"Питтсбург" переиграл "Оттаву" во втором матче 1/2 финала плей-офф НХЛ со счетом 1:0. Автором единственного гола стал нападающий "Пингвинз" Фил Кессел, поразивший ворота соперника в третьем периоде. Россиянин Евгений Малкин записал себе в актив результативную передачу, которая стала для него 14-й в этом розыгрыше плей-офф.

После двух игр счет в серии равный – 1-1.

НХЛ

Плей-офф

1/2 финала

Второй матч

"Питтсбург" – "Оттава" – 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Кессел - 6 (МАЛКИН, Мяяття), 53:05 - 1:0.

Вратари: Флери - Андерсон (58:44 - 59:46, 59:56).

Штраф: 20 - 20.

Броски: 29 (8+12+9) - 23 (10+6+7).

Наши: Малкин (18:13/2/+1) – -

Питтсбург. PPG Paints Arena.

Счет в серии – 1-1 (1:2 ОТ)