"Питтсбург" сравнял счет в серии с "Оттавой"

"Питтсбург" переиграл "Оттаву" во втором матче 1/2 финала плей-офф НХЛ со счетом 1:0. Автором единственного гола стал нападающий "Пингвинз" Фил Кессел, поразивший ворота соперника в третьем периоде. Россиянин Евгений Малкин записал себе в актив результативную передачу, которая стала для него 14-й в этом розыгрыше плей-офф.
После двух игр счет в серии равный – 1-1.
НХЛ
Плей-офф
1/2 финала
Второй матч
"Питтсбург" – "Оттава" – 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Гол: Кессел - 6 (МАЛКИН, Мяяття), 53:05 - 1:0.
Вратари: Флери - Андерсон (58:44 - 59:46, 59:56).
Штраф: 20 - 20.
Броски: 29 (8+12+9) - 23 (10+6+7).
Наши: Малкин (18:13/2/+1) – -
Питтсбург. PPG Paints Arena.
Счет в серии – 1-1 (1:2 ОТ)
Якут Хан
Ох уж этот Малкин!!!
06:25
Якут Хан
Сид лузер)) второй матч подряд нуль. Я же говорил кто способен ПП до финала довести, это наш соотечественник. Надо куриц в 3-м матче окончательно уничтожить физически и останется добить этих чмырей))
06:22
Easycure
победили - это гуд. но вот травмы....гончара переодевать уже скоро надо и марио.
06:02
gibson
Костоломы оттавские, отскочили во втором периоде, там 0:4 вполне могли быть. Не покидало ощущение, что хоккеисты Оттавы употребили в пищу экскременты. Но даже удача полученная таким способом не бесконечна. В итоге - закономерная победа пингвинов. Считаю, что Питтсбург полностью Оттаву подавил. Похоже на перелом серии, дома Оттава получит сполна, отсидеться у своих ворот уже не получится, а Питтсбург лучшая команда плей-офф по игре в гостях. P.S. Ну неужели никто не может встретить как следует это животное Фанефа, чтобы кукушка у него встряхнулась?
06:02
fifa_guru
мдаа, зато силовые приемы 50-36) пожалуй, лучше вечером поглядеть Россия - США, чем это
05:57