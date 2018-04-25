"Питтсбург" – самая популярная команда НХЛ по телерейтингу в США

Журнал Sports Business представил исследование о телерейтингах трансляций по отдельно взятым городам США и прилегающим территориям в регулярном чемпионате НХЛ в сезоне-2017/18. Также были опуликованы данные о росте и снижении по отношению к предыдущему году.
Самыми популярными командами завершившейся "регулярки" стали "Питтсбург" (средний рейтинг – 5,81), "Баффало" (4,62), "Сент-Луис" (3,93), "Миннесота" (3,43) и "Бостон" (2,95). Несмотря на лидерство, показатели всех команд снизились по сравнению с сезоном-2016/17.
Худшими по этому параметру стали "Лос-Анджелес" (0,54), "Айлендерс" (0,39), "Аризона" (0,35), "Флорида" (0,27) и "Анахайм" (0,24).
Наибольшего прогресса добились "Нэшвилл" (рейтинг – 2,1, прирост – +163 процента), "Даллас" (0,71, +88 процентов), "Колорадо" (1,07, +79 процентов), "Нью-Джерси" (0,59, +50 процентов) и "Айлендерс" (0,39, +50 процентов).
Со знаком минус по этому показателю отметились "Филадельфия" (рейтинг – 1,96, снижение -25 процентов), "Баффало" (4,62, -25 процентов), "Детройт" (1,51, -27 процентов), "Чикаго" (2,36, -29 процентов) и "Рейнджерс" (0,85, -36 процентов).
Рейтинг – число людей, в среднем смотревших ту или иную трансляцию. В этом исследовании он выражается в процентах от исследуемых локальных телевизионных аудиторий каждого из рынков.
- Чикаго Блэкхокс
- Нью-Джерси Дэвилз
- Питтсбург Пингвинз
- Аризона Койотс
- Бостон Брюинз
- Детройт Ред Уингз
- Филадельфия Флайерз
- Нью-Йорк Рейнджерс
- Баффало Сэйбрз
- Миннесота Уайлд
- Лос-Анджелес Кингз
- НХЛ
- Колорадо Эвеланш
- Даллас Старз
- Нью-Йорк Айлендерс
- Анахайм Дакс
- Нэшвилл Предаторз
- Сент-Луис Блюз
- Флорида Пантерз
Vasek
bezik, А чем Флорида сильно отличается от Калифорнии? почему Флориду-то перевозить? -------------- так-то из-за густонаселенности в Калифорнии эти 0,24 и 0,54% могут быть больше 3,43% менее населенное Миннесоты. Флорида 4-й по кол-ву пиплу штат (если верить Вики)... Короче не будет у этих команд движухи точно. Из "больших" штатов только в Джорджии нет хоккея и он там не приживается. И в Виргинии, но эти территории видимо отводятся на фан-базу Вашиков. Самый малонаселенный штат НХЛ - Невада, но у Вегаса тупо нет конкурентов в других видах спорта.
10:44
bezik
А чем Флорида сильно отличается от Калифорнии? почему Флориду-то перевозить?
10:10
maxcds
Позвольте еще раз: ну какой хоккей во флориде? достаточно 1 клуба. Перевезите флориду в квебек.
10:07
Werewolf
ВеликийПашаБуре С детства за Пингвинз!______Ну я да ))))))
10:02
ВеликийПашаБуре
С детства за Пингвинз!
09:12