"Питтсбург" разгромил "Сент-Луис". Малкин забил гол, Кросби набрал 4 очка

"Питтсбург" обыграл "Сент-Луис" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 6:1. Нападающий Сидни Кросби набрал в этой игре 4 (1+3) очка.

Форвард "Пингвинз" Евгений Малкин забросил шайбу, которая стала последней в игре. Он провел на площадке 19 минут 17 секунд.

В составе "Блюз" 11 минут 7 секунд отыграл Иван Барбашев. Владимир Тарасенко провел на льду 17 минут 38 секунд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сент-Луис" - "Питтсбург" - 1:6 (0:1, 1:3, 0:2)

Голы: Кросби - 17 (бол., Хернквист, Кессел), 0:48 - 0:1. Риикола - 1 (бол., Пирсон, Брассар), 25:13 - 0:2. Астон-Ризе - 5 (Летанг, Кросби), 27:17 - 0:3. Хернквист - 14 (бол., Летанг, Кессел), 29:25 - 0:4. Перрон - 13 (О`Райлли, Стин), 34:36 - 1:4. Гюнтцель - 16 (Дюмулин, Кросби), 43:05 - 1:5. Малкин - 12 (бол., Кессел, Летанг), 43:38 - 1:6.

Вратари: Аллен (Биннингтон, 39:25) - Мюррей.

Штраф: 13 - 9.

Броски: 31 (8+12+11) - 30 (12+6+12).

Наши: Барбашев (11.07/0/0), Тарасенко (17.38/2/0) - Малкин (19.17/2/0).

30 декабря. Сент-Луис. Enterprise Center.