"Питтсбург" разгромил "Рейнджерс", Малкин очков не набрал

"Питтсбург" нанес крупное поражение "Рейнджерс" в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:1. Примечательно, что первый период завершился при счете 1:0 в пользу хозяев, а во втором ньюйоркцы пропустили пять шайб. Первая звезда встречи – форвард "Пингвинз" Сидни Кросби, набравший 3 (2+1) очка. Его партнер по команда Евгений Малкин результативными действиями не отметился.

В параллельной встрече "Миннесота" взяла верх над "Виннипегом" со счетом 3:1.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Рейнджерс" – "Питтсбург" – 1:6 (1:0, 0:5, 0:1)

Голы: Нэш - 9 (бол., Крейдер, Цуккарелло-Осен), 4:22 - 1:0. Уилсон - 3 (Кессел, Бонино), 22:02 - 1:1. Кросби - 13 (Коул), 24:58 - 1:2. Кессел - 5 (Бонино), 30:12 - 1:3. Кросби - 14 (Летанг), 32:57 - 1:4. Шири - 4 (Кросби, Хагелин), 36:42 - 1:5. Каллен - 4 (Шульц, Фер), 53:05 - 1:6.

Вратари: Лундквист (Раанта, 32:57) - Мюррей.

Штраф: 9 - 8.

Броски: 17 (7+6+4) - 38 (10+11+17).

Наши: - - Малкин (18:36/4/+1).

Нью-Йорк. Madison Square Garden.

"Миннесота" – "Виннипег" – 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Голы: Койву - 3 (Зукер, Гранлунд), 39:01 - 1:0. Бродин - 2 (бол., Гранлунд, Дамба), 51:13 - 2:0. Уилер - 7 (бол., Бафлин, Петан), 52:06 - 2:1. Паризе - 3 (п.в., Стаал, Койл), 59:29 - 3:1.

Вратари: Дубник - Хеллебайк (58:49 - 59:29).

Штраф: 4 - 6.

Броски: 26 (7+9+10) - 16 (7+4+5).

Сент-Пол. Xcel Energy Center.