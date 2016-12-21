"Питтсбург" разгромил "Рейнджерс", Малкин набрал три очка

"Питтсбург" в матче регулярного чемпионата НХЛ разгромил "Рейнджерс" со счетом 7:2. Российский нападающий "Пингвинз" Евгений Малкин набрал 3 (1+2) очка. Всего в 33 матчах этого сезона россиянин набрал 37 (14+23) очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Питтсбург" - "Рейнджерс" - 7:2 (1:1, 2:0, 4:1)

Голы: Кросби - 22 (бол., Коул, Шульц), 5:55 - 1:0. Пюмпел - 2 (Гривик, Холден), 16:59 - 1:1. МАЛКИН - 14 (Куниц, Кессел), 24:43 - 2:1. Кессел - 11 (бол., МАЛКИН, Дюмулин), 28:53 - 3:1. Грабнер - 14 (Степан, Цуккарелло-Осен), 41:52 - 3:2. Шульц - 6 (МАЛКИН), 44:11 - 4:2. Раст - 9 (Кросби), 46:12 - 5:2. Хернквист - 7 (бол., Бонино, Куниц), 52:22 - 6:2. Бонино - 6 (Раст, Коул), 59:49 - 7:2.

Вратари: Мюррей - Раанта.

Штраф: 6 - 10.

Броски: 47 (22+8+17) - 28 (10+14+4).

Наши: Малкин (17:47/3/2) - -.

21 декабря. Питтсбург. PPG Paints Arena.